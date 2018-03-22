Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане.
Первыми стали немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. Тройку лидеров замкнули французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Произвольная программа спортивных пар состоится сегодня.
Комментарии1
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zemljanka 22 марта 2018 | 05:48
Молодцы!
Удачно откатать сегодня.