Сборная Англии намерена принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время чемпионата мира по футболу в России

По данным The Sun, британские футболисты привезут своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Отмечается, что все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.

Ранее МИД Великобритании забеспокоился о безопасности футбольных болельщиков во время предстоящего чемпионата. В начале марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что страна понизит уровень делегации. Такое решение было принято в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.