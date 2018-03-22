Сборная Англии намерена принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время чемпионата мира по футболу в России
По данным The Sun, британские футболисты привезут своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Отмечается, что все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.
Ранее МИД Великобритании забеспокоился о безопасности футбольных болельщиков во время предстоящего чемпионата. В начале марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что страна понизит уровень делегации. Такое решение было принято в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии8
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komar 22 марта 2018 | 05:30
Самый верный способ - весь чемпионат ходить и играть в противогазах.
condor00 22 марта 2018 | 05:30
Эффект достигнут: обыватель отвлечён и дезориентирован и средства на обеспечение его "безопасности" будут выделяться с полунамёка.
prof57 22 марта 2018 | 05:36
А нефиг жрать шаурму....
zemljanka 22 марта 2018 | 05:51
"Трус не играет в " футбол...
zemljanka 22 марта 2018 | 05:54
Еще чем-нибудь пуганем - и завоюем победу.
zemljanka 22 марта 2018 | 05:57
Реал покупает Роберта Левандовски.
igor20012 22 марта 2018 | 05:52
А если футбольный мяч намажут "новичком" ? Коснешься его-и труп. Думать надо лучше, тщательнее ! Идиоты !
sergeev67 22 марта 2018 | 06:28
igor20012: А если футбольный мяч намажут "новичком" ? Коснешься его-и труп. Думать надо лучше, тщательнее ! Идиоты !
В принципе, верно. Вряд ли удастся спастись. А Захарова потом все равно скажет, что "этонемы" и "авыдокажите". И что это провокация США или в крайнем случае, Швеции.