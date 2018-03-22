Жильбер Синуэ проиграл иск против Филиппа Киркорова о плагиате песни Далиды
Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска французского поэта, писателя и музыканта к российскому исполнителю и его компаниям о нарушении авторских прав, сообщили РБК в пресс-службе суда. Синуэ требовал выплатить ему денежную компенсацию в размере 15 миллионов рублей. Поводом для иска стала композиция в исполнении Киркорова под названием «Шелковая нить».
Комментарии6
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anemon 22 марта 2018 | 05:22
Он бы ещё в Басманный обратился!
buzukin939 22 марта 2018 | 05:25
Ну шо, лягушатник - отсосал российского авторского права и прочих неимущественных штучек? А будешь знать, как у Фили мотивчики коммуниздить! А заплати судебные издержки, сукин сын! У тебя одно право - платить, платить и платить!
alger 22 марта 2018 | 05:39
buzukin939: урод, чему радуешся.
он один раз отсосал, а всю жизнь сосешь
ha12raz 22 марта 2018 | 05:26
Как будто суд..
j_partizan 22 марта 2018 | 05:30
А почему, суд не смог убедиться в том, что Филипп Киркоров человек?
eyjafjallajoekull 22 марта 2018 | 05:52
Мне кажется, француз не изучил историю вопроса: это не тот суд, где заключили, что обвинение на всю страну Немцова, Рыжкова и Милова в "разбазаривании" миллиардов было по тихому опровергнуто с формулировкой, что это была "шутка"?