Конгресс Перу рассмотрит прошение об отставке президента Педро Кучински
Предварительно парламентские партии его одобрили. Об этом сообщается в твиттере парламента. Ранее СМИ сообщили, что Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов.
Комментарии2
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koshkaedu 22 марта 2018 | 06:05
Россеяне, слышите, даже Перу!
zemljanka 22 марта 2018 | 06:05
Из- за коррупционного скандала.