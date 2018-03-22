Американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов на «противостояние российскому влиянию»

Эти средства также пойдут на «программы по укреплению демократии в России». Об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год. При этом Конгресс продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом» и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Москвой. В то же время, 200 миллионов долларов выделяется на военную помощь Украине, включая «летальное оружие оборонительного характера».

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство останется без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд

Трамп.