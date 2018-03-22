Американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов на «противостояние российскому влиянию»
Эти средства также пойдут на «программы по укреплению демократии в России». Об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год. При этом Конгресс продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом» и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Москвой. В то же время, 200 миллионов долларов выделяется на военную помощь Украине, включая «летальное оружие оборонительного характера».
У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство останется без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд
Трамп.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
condor00 22 марта 2018 | 05:24
...включая фонды, гранты бездельников - "оппозиционеров".
zemljanka 22 марта 2018 | 05:25
Забота у нас простая,
Забота наща такая...(с)
komar 22 марта 2018 | 05:27
Похоже у диберастов скоро будет повышение заработной платы.
alien_3 22 марта 2018 | 05:37
komar: Наконец-то у вас появится выбор - вкалывать за 45 тыс на Лахта-2 или становиться оппозиционером за 55 тыс. Разве вы не рады?
kukrynx 22 марта 2018 | 05:47
komar: похоже путриотам пора переобуваться
condor00 22 марта 2018 | 06:09
kukrynx: "Либералы" и "патриоты" кормятся на "борьбе" друг с другом. Мир в стране вскроет их полное фиаско и будет означать конец их (тех и других) нахождению у корыта.