WADA хочет лишить Россию всех международных соревнований
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор рассказал о новых мерах организации в отношении российского спорта. По его словам, «Россия проведет те соревнования, которые уже получила». При этом, WADA сделает все возможное, чтобы Россия не получила новых турниров. «Но, как и при текущих правилах, полностью исключать получения Россией международных стартов в будущем нельзя», — отметил Тэйлор.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 22 марта 2018 | 04:24
Путинизм доведёт страну до ручки!
zemljanka 22 марта 2018 | 04:35
Торг.
fedor_v_glaz 22 марта 2018 | 04:36
Сказали "А", говорите и "Б", блэд!
zemljanka 22 марта 2018 | 04:38
Если до ЧМ - 2018 не собъют боинг, не развяжут войну, не потравят новичком. Опять.