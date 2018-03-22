Основатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибку соцсети в утечке данных 50 миллионов пользователей

Информация оказалась в распоряжении компании Cambridge Analytica, которая занималась составлением психологических портретов американских избирателей в интересах Дональда Трампа.

Цукерберг заверил, что дальнейшие шаги, которые намерена предпринять его команда, помогут не допустить подобной ситуации в будущем и сделать Facebook еще более безопасным.