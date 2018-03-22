Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили официальные обвинения

Его подозревают во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств, которые, по версии следствия, поступили от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом пишет газета Le Monde.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на источники в суде передает, что в отношении Саркози началось расследование. Накануне экс-президента, задержанного во вторник, допрашивали следователи, и суд должен был решить вопрос об открытии дела.