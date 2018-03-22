Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили официальные обвинения
Его подозревают во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств, которые, по версии следствия, поступили от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом пишет газета Le Monde.
В свою очередь, Reuters со ссылкой на источники в суде передает, что в отношении Саркози началось расследование. Накануне экс-президента, задержанного во вторник, допрашивали следователи, и суд должен был решить вопрос об открытии дела.
Комментарии2
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zemljanka 22 марта 2018 | 04:16
Отсидит. И на свободу с чистой совестью.
У израильтян Ольмерта бессовестно из-за 3 рублей посадили. Уже должен был осаободиться.
И тут с Саркози - сандение счетов.
opiatnovyi63 22 марта 2018 | 04:26
ОДИН из ближайших личных друзей НашегоВсё. .