Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан полагает, что у русских «может быть что-то» на президента Дональда Трампа
Наличие компромата, по его мнению, объясняет достаточно теплое отношение главы Белого дома к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает издание The Hill.
Американские политики раскритиковали Трампа за звонок Путину с поздравлением после выборов. Сам Трамп объяснил, что США надо ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем.
Комментарии5
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zemljanka 22 марта 2018 | 04:10
На всех у всех досъе.
danko1 22 марта 2018 | 04:39
zemljanka: У гэбэшника Путина точно на всех влиятельных лиц есть папочки с компроматом, чем он их и держит в подчинении, на крючке.
Чистые люди ему во власти нигде не нужны, т.к. он не сможет их заставить творить беззаконие.
kisa2000 22 марта 2018 | 04:13
Бывший директор полагает, а как бывший директор ЦРУ не стыдиться только полагать, он обязан точно знать что есть на нынешнего президента у России.
ara_1 22 марта 2018 | 04:27
kisa2000:
И моя первая мысль была такая же. Вся обамовская верхушка, то-ли в панике, что аж не соображают, что несут, то-ли действительные идиоты. Образованные, хитрые идиоты. Изолгались до омерзения. Стыдно и жутко.
opiatnovyi63 22 марта 2018 | 04:28
Трамп куплен с потрохами. .