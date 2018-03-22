Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Майями

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла шведку Ребекку Петерсон в матче первого круга на турнире в Майами. Встреча, которая длилась 1 час 26 минут, завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Во втором круге Вихлянцева встретится с американской спортсменкой Винус Уильямс.

Между тем, Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира. Американка проиграла японке Наоми Осаке со счетом 6:3, 6:2. Следующей соперницей Осаки станет украинская теннисистка Эллина Свитолина.