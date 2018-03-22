Президент США Дональд Трамп считает, что ладить с Россией — «это хорошо, а не плохо»

По его словам, ни Буш, ни Клинтон, ни Обама не смогли в свое время этого сделать. Так американский лидер ответил на критику из-за его звонка с поздравлениями Владимиру Путину после победы на выборах. «Фейковые медиа сошли с ума, потому что хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы!», — отметил Трамп. Он пояснил, что Москва может помочь «решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений».

Газета The Washington Post ранее писала, что советники Трампа предлагали ему не поздравлять Путина с победой на выборах и затронуть тему возможной ответственности Москвы за отравление Сергея Скрипаля. Однако глава Белого дома их не послушал.