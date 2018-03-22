Президент США Дональд Трамп считает, что ладить с Россией — «это хорошо, а не плохо»
По его словам, ни Буш, ни Клинтон, ни Обама не смогли в свое время этого сделать. Так американский лидер ответил на критику из-за его звонка с поздравлениями Владимиру Путину после победы на выборах. «Фейковые медиа сошли с ума, потому что хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы!», — отметил Трамп. Он пояснил, что Москва может помочь «решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений».
Газета The Washington Post ранее писала, что советники Трампа предлагали ему не поздравлять Путина с победой на выборах и затронуть тему возможной ответственности Москвы за отравление Сергея Скрипаля. Однако глава Белого дома их не послушал.
Комментарии5
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zemljanka 22 марта 2018 | 03:26
Свой свояка видит издалека...(с)
palmcoast_____ 22 марта 2018 | 03:30
zemljanka:
расслабь врага и получи, так рассуждают ловкачи
danko_klisma 22 марта 2018 | 03:37
zemljanka: а тебя кто видит?
condor00 22 марта 2018 | 03:32
Трамп мощно выбивает почву из-под ног у различного вида халявщиков.
tks 22 марта 2018 | 03:37
Таки вот и ладь! А то совсем уже все российские подъезды зачморил!! Ну ладно, #ОБАМАЧМО# но нехорошо как то с подъездами то получается...