«Дождь» приостанавливает работу с Госдумой

Такое решение принято после того, как комиссия по этике не нашла нарушений «поведенческих норм» в деле депутата Леонида Слуцкого. Редакция телеканала, который первым поднял вопрос о домогательствах Слуцкого к журналистам, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии и считает ее решение неприемлемым и издевательским, говорится в сообщении главного редактора Александры Перепеловой.

Телеканал не будет взаимодействовать с Нижней палатой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. Также «Дождь» настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", — говорится на сайте телеканала.

Ранее холдинг РБК в знак несогласия с вердиктом отозвал всех журналистов, работающих в Госдуме. Об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике заявил также издательский дом «Коммерсант». «Эхо Москвы» тоже отказалось сотрудничать со Слуцким.