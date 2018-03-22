«Дождь» приостанавливает работу с Госдумой
Такое решение принято после того, как комиссия по этике не нашла нарушений «поведенческих норм» в деле депутата Леонида Слуцкого. Редакция телеканала, который первым поднял вопрос о домогательствах Слуцкого к журналистам, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии и считает ее решение неприемлемым и издевательским, говорится в сообщении главного редактора Александры Перепеловой.
Телеканал не будет взаимодействовать с Нижней палатой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. Также «Дождь» настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", — говорится на сайте телеканала.
Ранее холдинг РБК в знак несогласия с вердиктом отозвал всех журналистов, работающих в Госдуме. Об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике заявил также издательский дом «Коммерсант». «Эхо Москвы» тоже отказалось сотрудничать со Слуцким.
Комментарии4
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buzukin939 22 марта 2018 | 03:17
Недовольны? У нас правовое государство и справедливый суд, в который якобы подставившие лобки дамы отчего-то идти не хотят. Хотите альтернативного суда Линча? Ну так обращайтесь! А то и вовсе попытались устроить самосуд, а еще точнее - самосрач.
Хотели комиссии? Комиссия разобралась. Слуцкий оказался вам не по зубам. Жрите Розовского - и вот тогда... Да просто ПЦ придет нашему высокохудожественному этническому режиссерскому корпусу :) Удачи, милые дамы! Как красиво клевещете :)
tks 22 марта 2018 | 03:23
buzukin939: [:|||У нас правовое государство и справедливый суд|||:]
Ха-ха-ха, Зачетно трэшуете! Угарный китч ))))
zemljanka 22 марта 2018 | 03:20
Респект Дождю.
pavlovsky 22 марта 2018 | 03:36
Ребята, при всем уважении, после коммерсанта, это уже не так круто... впредь старайтесь оперативнее...