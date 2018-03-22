Основатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибки, совершенные в работе компании
Он прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей. По словам Цукерберга, в 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, собравший данные пользователей с помощью онлайн-теста, передал эту информацию Cambridge Analytica. Тогда соцсеть потребовала удалить эти данные и документально это подтвердить, однако теперь выяснилось, что, возможно, на самом деле информация не была удаллена. «Это было нарушение доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это было и нарушение доверия между Facebook и людьми, которые поделились с нами своими данными и ожидали, что мы их защитим. Мы должны это исправить», — отметил Цукерберг.
Комментарии3
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fresh_breeze 22 марта 2018 | 02:21
У наивных буратино пичалька. А ведь предупреждали вас: нельзя доверять соц. сетям настолько, чтобы давать им свои личные данные.
pmasel 22 марта 2018 | 02:59
fresh_breeze: Еще опаснее светить свой IP Виталию Рувинскому. Он их сразу в АНБ пересылает.
buzukin939 22 марта 2018 | 03:32
pmasel: Ой, мля! Этак черножопые разведчики приватности лишат! А кто заплатит за гименопластику???