Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы ведомства. Возможно, по ее словам, это было сделано не намеренно, а по недосмотру. «Похоже на какую-то подброшенную дезу», — написала Захарова в Facebook. Она также отметила, что редакция не обращалась в пресс-службу министерства с просьбой прокомментировать сообщения своих источников.

Ранее RTVi сообщал со ссылкой на несколько неназванных источников, близких к российскому МИДу, что Лавров «из-за усталости» не войдет в состав нового правительства. По данным телеканала, после отставки Лавров, вероятно, займет почетную должность, «например в Совете безопасности России».