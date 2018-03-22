Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы ведомства. Возможно, по ее словам, это было сделано не намеренно, а по недосмотру. «Похоже на какую-то подброшенную дезу», — написала Захарова в Facebook. Она также отметила, что редакция не обращалась в пресс-службу министерства с просьбой прокомментировать сообщения своих источников.
Ранее RTVi сообщал со ссылкой на несколько неназванных источников, близких к российскому МИДу, что Лавров «из-за усталости» не войдет в состав нового правительства. По данным телеканала, после отставки Лавров, вероятно, займет почетную должность, «например в Совете безопасности России».
Комментарии9
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salut__521 22 марта 2018 | 02:17
Лавруша засветил коксоявку, Лавруша, как порядочный коксовик, должен уйти...
danko_klisma 22 марта 2018 | 02:17
salut__521: Мария права!!!
tks 22 марта 2018 | 02:42
danko_klisma: Мария трава!! {аргентинская?}
ansh 22 марта 2018 | 02:23
Почему бы ему не попытаться сбежать с тонущей галеры?
Прикинутся уставшим. Можно справку взять в ПНД...
"Граждане дорогие! Ну, товарищи мазурики. Ну сами подумайте, ведь вы же не только лихостью проживаетесь, но и разумом тоже". (с)
tks 22 марта 2018 | 02:28
Изобретение М. Захаровой: второстепенные и перефирийные темы считаются теперь главными; и наоборот....
А усталую лошадь наградят...
ed10075 22 марта 2018 | 02:54
На галере "пацаны" давно уже озабочены темой, как бы соскочить. Пора рвать когти, как говорил известный персонаж. Якунин уже отдыхает, Лавров следующий.
fresh_breeze 22 марта 2018 | 03:05
Первый раз, что ли? Вон Бастрыкина либеральные СМИ ещё года два назад отправляли в отставку, а он наверняка ещё успеет взять за цугундер кое-кого из того прайда.
gригорьич 22 марта 2018 | 03:25
Неприлично Захаровой так лгать. Уходу Лаврова может помешать только дальнейший скандал с бритами.
pavlovsky 22 марта 2018 | 03:34
Маша, браво! У нас теперь есть термин: «Что-то вроде Фэйк ньюс». Трамп - нервно курит в сторонке...