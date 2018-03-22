Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал выполнить требования жителей Волоколамска, выдвинутые после отравления детей в результате выбросов газа со свалки «Ядрово». По его словам, нагрузка на полигон будет «существенно снижена».

Людей постараются вывезти на время дегазации полигона, чтобы обезопасить от выбросов, которые будут «неминуемо» происходить. Их могут принять шесть санаториев и лагерей, но они пока неподготовлены. Глава региона пообещал, что до разрешения ситуации в районе будет работать бригада узконаправленных врачей. Такая просьба связана с беспокойством местных жителей из-за «проблем с сердцем» и опасности отравления. В центре города установят передвижную лабораторию МЧС.

Воробьев отметил, что голландские эксперты, с которыми заключен контракт на дегазацию мусорного полигона, обязуются решить проблему выбросов газа до первой декады июня.