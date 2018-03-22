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02:05, 22 марта 2018

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал выполнить требования жителей Волоколамска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал выполнить требования жителей Волоколамска, выдвинутые после отравления детей в результате выбросов газа со свалки «Ядрово». По его словам, нагрузка на полигон будет «существенно снижена».
Людей постараются вывезти на время дегазации полигона, чтобы обезопасить от выбросов, которые будут «неминуемо» происходить. Их могут принять шесть санаториев и лагерей, но они пока неподготовлены. Глава региона пообещал, что до разрешения ситуации в районе будет работать бригада узконаправленных врачей. Такая просьба связана с беспокойством местных жителей из-за «проблем с сердцем» и опасности отравления. В центре города установят передвижную лабораторию МЧС.
Воробьев отметил, что голландские эксперты, с которыми заключен контракт на дегазацию мусорного полигона, обязуются решить проблему выбросов газа до первой декады июня.

Комментарии

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ansh 22 марта 2018 | 02:13

Обманет.

irdo 22 марта 2018 | 03:33

ansh:
Обманет.
===========
По Станиславскому--не верю.

drillerthriller 22 марта 2018 | 02:19

Сам засунет свои очки себе в .опу?

alien_3 22 марта 2018 | 02:33

А че, своих экспертов нет по мусору, только голландские? А как же ракеты с мусорными двигателями?

ed10075 22 марта 2018 | 02:34

Это надо же было так засрать Волоколамск! На мусоросжигательные заводы денег нет? Может поменьше яхт покупать окружению президента, поменьше дворцов строить? На стоимость усадьбы Шувалова вполне можно было бы построить пару таких заводов.

tks 22 марта 2018 | 02:46

ed10075: Ага, парочку - хорошо бы их построить прямо вблизи мест обитания путистов профессиональных...

tks 22 марта 2018 | 02:44

Неужели испугался жестов девочки в розовенькой курточке?

pavlovsky 22 марта 2018 | 02:55

И посоветовал жителям избегать физ нагрузок, дабы глубоко не дышать!

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