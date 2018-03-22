Z Архив новостей новости
5 16 6 1715
02:05, 22 марта 2018

Судебный процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском Боинге пройдет в окружном суде Гааги

Такое решение приняли Министерство юстиции и МИД Нидерландов, сообщается на сайте национального правительства королевства. В процессе смогут участвовать родственники жертв авиакатастрофы вне зависимости от их национальности. Будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, не уточняется. Отмечается, что расследование все еще продолжается и будет вестись длительное время. Следователи также выясняют причастность к катастрофе некоторых лиц. Их имена и должности не называются. Однако, обсуждается вопрос о ведении процесса на английском языке, потому что некоторые подозреваемые могут принимать в нем участие по видеоконференции, так как украинская Конституция запрещает экстрадицию своих граждан.
Самолет авиакомпании Малазийские авиалинии, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

jetsam 22 марта 2018 | 02:16

любимый припев кабаева:

Гаага, все ночи полные огня,
Гаага, зачем сгубила ты меня,
Гаага, я твой навеки арестант,
Погибли юность и талант в твоих стенах.
......
#вывсевретеонсамсебясбилитрупынесвежиебыли

fresh_breeze 22 марта 2018 | 02:36

Ещё, поди, Волошина не успели похоронить, и тут такое заявление: "Суд уже готов".
Совпадение? Что ж, бывает...

danko_klisma 22 марта 2018 | 02:49

fresh_breeze: это точно!!!

tks 22 марта 2018 | 02:54

danko_klisma: "Совпадение?! Не думаю!"©

Вы хоть не палились бы так откровенно изворачиваясь во лжи )))

tks 22 марта 2018 | 02:50

fresh_breeze: Так это вам же его убийство выгодно! Вам, портосам!

"Вы и убили-с." ©

fresh_breeze 22 марта 2018 | 02:55

tks:

Хотите сказать, что Гаага заодно с Кремлём, если "мы и убили" лётчика?
Теперь Кремль в тандеме с Гаагой будет бросать на скамью ни в чём не повинных отцов украинской демократии. Так, что ли?

tks 22 марта 2018 | 02:59

fresh_breeze: Я ничего не хочу вам сказать, кроме того, что чем больше конструкций с мегатоннами лжи вы выстраиваете, тем скорее в свою же выгребную яму и рухнете.

Чем больше у вас лжи, чем она изощреннее, тем скорее даже самому последнему дураку будет виден весь ваш дебилизм.

splin2 22 марта 2018 | 03:05

Они говорят #настамнет, #авыдокажите.
Пора уже вурдалаков взяв за фаберже, посадить на скамью подсудимых.

splin2 22 марта 2018 | 03:11

fresh_breeze Волошина не успели похоронить//

: А что это Волошин из Бука стрелял?

tks 22 марта 2018 | 02:38

Тут как раз кто-то из портосов свиньёц недорезанной визжал, что раз так долго следствие идет, то и суда на будет!

И в ночных новостях по Мухтар-ТВ, крокодилов слезы лили по летчику Волошину, типа, проклятые укрофашЫсты следы заметают! Уже визги начались о не случайности совпадения объявления суда с самоубийством себе в грудь (???), типа единственного исполнителя убрали! При этом те же вопли, что это он, проклятый, сбил, а доказухой этому - Совесть летчика типа не выдержала!

Теперь его смертью портосы как щитом прикрываться будут.

buzukin939 22 марта 2018 | 02:56

tks: Да фуле там - убрали Волошина, как раз перед судом. Што не так? Улизнул, соскочил палач Донецка... Говорят, што совесть в лице СБУ замучила - надо же!

tks 22 марта 2018 | 03:04

buzukin939: Что же ваш Бастрыкин запрос на экстрадицию, хотя бы формально не выдал? Сторожевик не выставил? В международный розыск не объявил? И кем он по делу уголовному какому проходит, ась?

Кстати, а где суд по "делу тысячи трупов" 08.08.08 из Цхинвали?

fresh_breeze 22 марта 2018 | 03:01

tks:

"Теперь его смертью портосы как щитом прикрываться будут."
-------------------------------------------------------------------------------------------
С портосами понятно.
А арамисы что, много потеряли с его смертью? Москва, по-моему, в своё время хотела его допросить, но арамисы не дали.
А тут дело к суду приближается, это уже не Москва будет его допрашивать, а Гаага. Не прикажешь же ему молчать там. Гарантировано молчать он мог бы только в одном случае, и этот случай на днях настал.

tks 22 марта 2018 | 03:13

fresh_breeze: Как интересно! А как же эта "ХОТЕЛКА" выглядела то? )))) губастенькая такая хотелочка, как у депутана Слуцкого, наверное )))

tks 22 марта 2018 | 03:18

fresh_breeze: Тильки промахнулись вы и здесь ))) "в грудь" себя застрелил летчик Волошин ДО того, как было объявлено о суде. А то по вашим же новостям, получается, что как в день его похорон было о суде объявлено, так он (его) и застрелился (застрелили). У меня даже интерес спортивный проснулся - "узловые" точки вранья в ваших новостях по Центральным Трубам Путинской ТелеКанализации находить )))

alex362 22 марта 2018 | 03:14

А что, Путин уже и английский выучил?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 5992 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 344 6 5594 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 7703 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14224 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8481 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 100 6 7358 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15685 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 6963 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11612 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 67 6 5815 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 256 6 23127 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16098 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14298 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…

5 463 6 46944 17.03
Kкрым, строительство, общество, аэропорты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7283 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Табличка памяти Бориса Немцова Памятную доску установили в Москве на доме, где жил политик…

5 107 6 11140 16.03
Kнемцов, политика, память, события

Популярное за неделю

Новости

Президент США в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс»...

5 60 6 35534
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 237 6 169586 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 166 6 19930 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 253 6 320398 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 299 6 199808 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806066
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3360062

Сегодня в эфире