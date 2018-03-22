Судебный процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском Боинге пройдет в окружном суде Гааги
Такое решение приняли Министерство юстиции и МИД Нидерландов, сообщается на сайте национального правительства королевства. В процессе смогут участвовать родственники жертв авиакатастрофы вне зависимости от их национальности. Будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, не уточняется. Отмечается, что расследование все еще продолжается и будет вестись длительное время. Следователи также выясняют причастность к катастрофе некоторых лиц. Их имена и должности не называются. Однако, обсуждается вопрос о ведении процесса на английском языке, потому что некоторые подозреваемые могут принимать в нем участие по видеоконференции, так как украинская Конституция запрещает экстрадицию своих граждан.
Самолет авиакомпании Малазийские авиалинии, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.
Комментарии16
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jetsam 22 марта 2018 | 02:16
любимый припев кабаева:
Гаага, все ночи полные огня,
Гаага, зачем сгубила ты меня,
Гаага, я твой навеки арестант,
Погибли юность и талант в твоих стенах.
......
#вывсевретеонсамсебясбилитрупынесвежиебыли
fresh_breeze 22 марта 2018 | 02:36
Ещё, поди, Волошина не успели похоронить, и тут такое заявление: "Суд уже готов".
Совпадение? Что ж, бывает...
danko_klisma 22 марта 2018 | 02:49
fresh_breeze: это точно!!!
tks 22 марта 2018 | 02:54
danko_klisma: "Совпадение?! Не думаю!"©
Вы хоть не палились бы так откровенно изворачиваясь во лжи )))
tks 22 марта 2018 | 02:50
fresh_breeze: Так это вам же его убийство выгодно! Вам, портосам!
"Вы и убили-с." ©
fresh_breeze 22 марта 2018 | 02:55
tks:
Хотите сказать, что Гаага заодно с Кремлём, если "мы и убили" лётчика?
Теперь Кремль в тандеме с Гаагой будет бросать на скамью ни в чём не повинных отцов украинской демократии. Так, что ли?
tks 22 марта 2018 | 02:59
fresh_breeze: Я ничего не хочу вам сказать, кроме того, что чем больше конструкций с мегатоннами лжи вы выстраиваете, тем скорее в свою же выгребную яму и рухнете.
Чем больше у вас лжи, чем она изощреннее, тем скорее даже самому последнему дураку будет виден весь ваш дебилизм.
splin2 22 марта 2018 | 03:05
Они говорят #настамнет, #авыдокажите.
Пора уже вурдалаков взяв за фаберже, посадить на скамью подсудимых.
splin2 22 марта 2018 | 03:11
fresh_breeze Волошина не успели похоронить//
: А что это Волошин из Бука стрелял?
tks 22 марта 2018 | 02:38
Тут как раз кто-то из портосов свиньёц недорезанной визжал, что раз так долго следствие идет, то и суда на будет!
И в ночных новостях по Мухтар-ТВ, крокодилов слезы лили по летчику Волошину, типа, проклятые укрофашЫсты следы заметают! Уже визги начались о не случайности совпадения объявления суда с самоубийством себе в грудь (???), типа единственного исполнителя убрали! При этом те же вопли, что это он, проклятый, сбил, а доказухой этому - Совесть летчика типа не выдержала!
Теперь его смертью портосы как щитом прикрываться будут.
buzukin939 22 марта 2018 | 02:56
tks: Да фуле там - убрали Волошина, как раз перед судом. Што не так? Улизнул, соскочил палач Донецка... Говорят, што совесть в лице СБУ замучила - надо же!
tks 22 марта 2018 | 03:04
buzukin939: Что же ваш Бастрыкин запрос на экстрадицию, хотя бы формально не выдал? Сторожевик не выставил? В международный розыск не объявил? И кем он по делу уголовному какому проходит, ась?
Кстати, а где суд по "делу тысячи трупов" 08.08.08 из Цхинвали?
fresh_breeze 22 марта 2018 | 03:01
tks:
"Теперь его смертью портосы как щитом прикрываться будут."
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С портосами понятно.
А арамисы что, много потеряли с его смертью? Москва, по-моему, в своё время хотела его допросить, но арамисы не дали.
А тут дело к суду приближается, это уже не Москва будет его допрашивать, а Гаага. Не прикажешь же ему молчать там. Гарантировано молчать он мог бы только в одном случае, и этот случай на днях настал.
tks 22 марта 2018 | 03:13
fresh_breeze: Как интересно! А как же эта "ХОТЕЛКА" выглядела то? )))) губастенькая такая хотелочка, как у депутана Слуцкого, наверное )))
tks 22 марта 2018 | 03:18
fresh_breeze: Тильки промахнулись вы и здесь ))) "в грудь" себя застрелил летчик Волошин ДО того, как было объявлено о суде. А то по вашим же новостям, получается, что как в день его похорон было о суде объявлено, так он (его) и застрелился (застрелили). У меня даже интерес спортивный проснулся - "узловые" точки вранья в ваших новостях по Центральным Трубам Путинской ТелеКанализации находить )))
alex362 22 марта 2018 | 03:14
А что, Путин уже и английский выучил?