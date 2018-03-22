Певца Виталия Грачева, выступающего под псевдонимом Витас, забрали в полицию после стрельбы в Барвихе
С него взяты объяснении, рассказал собеседник «РИА Новостей». Источник ТАСС отметил, что в отношении артиста составлен административный протокол. В пресс-службе подмосковного МВД сообщили, что в Одинцовском районе были слышны хлопки. По факту произошедшего началась проверка в отношении мужчины 1979 года рождения. Имя в ведомстве не назвали, но Грачев также родился в этом году. Он сам, в свою очередь, рассказал, что к нему приехала полиция и вызвала в отделении, сообщает «Пятый канала». Певец объяснил, что они «просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
malanoff 22 марта 2018 | 01:18
Голосовал за Путина и вот это случилось не неожиданно.
vlastimil_popogrebski 22 марта 2018 | 01:26
Помойку из Ядровой в Барвиху перевезти и будет всем счастье
malanoff 22 марта 2018 | 01:33
vlastimil_popogrebski: В помойку Ядрово поместить Яровую и всё это перевезти в Барвиху. Народу это должно понравиться.
dr12 22 марта 2018 | 01:43
Это про Витаса писали, что голоса у него нет от слова "совсем", а его записи - результат совершенствования методов компьютерной обработки звука?
Ну, всё одно к одному.