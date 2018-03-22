Глава британского МИДа Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии
«То, что Путин собирается прославить себя таким образом — это тошнотворная перспектива», — сказал он на слушаниях в парламенте, комментируя слова депутата Иена Остина. Тот сказал, что президент Владимир Путин собирается использовать чемпионат мира по футболу для поддержания собственной популярности — как и Адольф Гитлер в 1936 году. Остин предложил Великобритании бойкотировать чемпионат мира.
Ранее британские власти заявили, что на первенство не поедет официальная делегация чиновников и членов королевской семьи. Такое решение принято в качестве ответной меры на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
v_bnd 22 марта 2018 | 01:27
Джонсон не прав. Надо сравнивать с Олимпиадой-80. И делать аналогично. Совкам понравится :)
pit_heap 22 марта 2018 | 01:29
В отличии от СССР Великобритания поехала на олимпиаду в Берлин и завоевала там 14 наград включая 4 золота.На Олимпиаде-80 Великобритания тоже присутствовала завоевав 21 награду. Лицемерия британцам не занимать.
aleksandr39 22 марта 2018 | 01:37
pit_heap: В это время в СССР не было спортсменов одни комсомольцы и коммунисты ,а остальные сидели в лагере .
salut__521 22 марта 2018 | 01:28
Ну а чем, скажите на милость, путину себя прославлять? Сортиры быдлу, что ли, с дырками на обоср...х досках реформировать?.. Э не, тут нужна сантехническая сноровка, закалка, тренировка, а этот, кроме как качать мышцы и без того задрипанные и проводить парады с олимпиадами, больше ни на что не годный, ну разве что охоч до отечественного и заграничного жмура, но это просто его фашистская слабость...
vlastimil_popogrebski 22 марта 2018 | 01:30
Путин лучше чем Гитлер. У нас в активе и Сочи и Евровидение и чм по футболу! А в ближайшем будущем и междупланетный шахматный конгресс!
tks 22 марта 2018 | 01:30
В принципе, эрзац-фюрер довольно близок к своему немецкому бесноватому коллеге!
olenenok_zed 22 марта 2018 | 01:31
на гос канал не стесняются говорить ) что в Украине прославляют нацистов ))) интерпретируя события по своему
не вижу причин почему бы Борису Джонсу не делать тоже самое в отношение России и Пу )
tks 22 марта 2018 | 01:38
Изобретение М. Захаровой: второстепенные и перефирийные темы считаются теперь главными; и наоборот....
few 22 марта 2018 | 01:48
Только почему этот моралист пишет книги типа "Фактор Черчилля", восхваляя массового убийцу?