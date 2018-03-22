Глава британского МИДа Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии

«То, что Путин собирается прославить себя таким образом — это тошнотворная перспектива», — сказал он на слушаниях в парламенте, комментируя слова депутата Иена Остина. Тот сказал, что президент Владимир Путин собирается использовать чемпионат мира по футболу для поддержания собственной популярности — как и Адольф Гитлер в 1936 году. Остин предложил Великобритании бойкотировать чемпионат мира.

Ранее британские власти заявили, что на первенство не поедет официальная делегация чиновников и членов королевской семьи. Такое решение принято в качестве ответной меры на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери.