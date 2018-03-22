«Коммерсант» отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике
Поводом для этого стали жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата. Редакция «удивлена и разочарована» решением комиссии, которая «фактически отказалась от разбора обвинений» и «превратила заседание в суд над пострадавшими», говорится в заявлении Издательского дома. В редакции считают «разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости». Ранее медиахолдинг РБК сообщил об отзыве всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике.
Накануне комиссия Госдумы рассмотрела жалобы журналистки «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой и продюсера «Дождя» Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и не нашла никаких «нарушений поведенческих норм».
Комментарии3
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kp6ic 22 марта 2018 | 01:20
против скреп поперли. это достойно уважения.
ringmenn 22 марта 2018 | 01:53
Молодцы!!
dft 22 марта 2018 | 01:53
Ударим железным х"** депутата по бумажной це$_& продажной журналистики. Ну или хотя бы " проведем внутренней стороной ладони по лобку"