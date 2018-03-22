«Коммерсант» отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Поводом для этого стали жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата. Редакция «удивлена и разочарована» решением комиссии, которая «фактически отказалась от разбора обвинений» и «превратила заседание в суд над пострадавшими», говорится в заявлении Издательского дома. В редакции считают «разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости». Ранее медиахолдинг РБК сообщил об отзыве всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике.

Накануне комиссия Госдумы рассмотрела жалобы журналистки «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой и продюсера «Дождя» Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и не нашла никаких «нарушений поведенческих норм».