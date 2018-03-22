Бригада врачей будет ежедневно дежурить в Волоколамске из-за жалоб местных жителей на полигон «Ядрово»

Это пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, 60 детей из разных школ обратились к медикам, шестеро госпитализированы. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа на местном полигоне бытовых отходов. Врачи пока не подтвердили этой связи. Днем глава региона приезжал в Волоколамск в связи с происшествием. Он назначил ответственным за контроль ситуации с «Ядрово» председателя правительства Александра Чупраков, который курирует экологический блок.

Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть полигона будет закрыта в апреле, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта и, будет работать как минимум до 2030 года.