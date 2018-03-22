Бригада врачей будет ежедневно дежурить в Волоколамске из-за жалоб местных жителей на полигон «Ядрово»
Это пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, 60 детей из разных школ обратились к медикам, шестеро госпитализированы. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа на местном полигоне бытовых отходов. Врачи пока не подтвердили этой связи. Днем глава региона приезжал в Волоколамск в связи с происшествием. Он назначил ответственным за контроль ситуации с «Ядрово» председателя правительства Александра Чупраков, который курирует экологический блок.
Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть полигона будет закрыта в апреле, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта и, будет работать как минимум до 2030 года.
Комментарии5
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edward_1960 22 марта 2018 | 01:21
Хищническая путинская экономика дала о себе знать в подмосковном Волоколамске. Трудно сказать, что именно вызвало массовое отравление детей, однако по всей видимости, это сероводород, тем более, что жители жалуются на его характерный запах. Возможно, что вместе с ним из района свалки выделялись и другие не более полезные газы вроде меркаптанов, которые также ядовиты, как и любые сернистые соединения, постепенно разрушающие гемоглобин крови, что может привести к обморокам, кислородному голоданию, а в случае длительного воздействия - к тяжелым поражениям и смерти.
Люди, естественно, воззвали к власти, власть, естественно, пренебрежительно отмахнулась. Упрекать власть, в сущности, не в чем: проблема со свалками в Подмосковье носит хронический характер, однако доходность мусорного бизнеса такова, что жертвы среди гражданского населения, как и при "освобождении" сирийских городов - просто "сопутствующие потери" и "побочный ущерб", не более того. В принципе, а как еще должна относиться путинская администрация к проблемам подвластного ей населения?
vlastimil_popogrebski 22 марта 2018 | 01:23
Вот ето правильно. Всем бунтовщикам неотложную психиатрическую помощь и в ближайший дурдом на вязки
edward_1960 22 марта 2018 | 01:28
vlastimil_popogrebski: Не "Ето" а это. Учи русский язык дурачок.
skanon 22 марта 2018 | 01:30
Медиков самих нужно будет спасать.
mobile_actor 22 марта 2018 | 01:45
"Бригада врачей будет ежедневно дежурить в Волоколамске" ??? А, что, сейчас там нет врачей? Одни фельдшеры и медсестры в местной больнице дежурят?