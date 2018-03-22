Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц»
Решается вопрос о мере пресечения, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из кредитной организации, у которой в 2015 году была отозвана лицензия. «Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — рассказала Волк. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Комментарии3
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ed10075 22 марта 2018 | 01:26
Депутатские будни. Украл - в Думу - в тюрьму.
tks 22 марта 2018 | 01:33
Скрепанулькин, небось?!
allpha00 22 марта 2018 | 01:39
Отпустить за рубеж, по линии ФСБ помочь с документами, чего не ясного. Можно обратно в Думу принять, даже лучше. Там такого добра хватает.