В Белоруссии задерживают оппозиционных активистов
Среди задержанных оказался, в том числе, бывший кандидат в президенты Владимир Некляев, сообщает местный правозащитный центр «Весна». По их информации, Некляева собираются отправить отбывать десятисуточный арест, к которому его приговорили еще в прошлом году. Между тем, в это воскресенье белорусская оппозиция будет проводить акции по случаю так называемого «Дня воли» – годовщине образования Белорусской народной республики.
Комментарии4
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kinnlade 22 марта 2018 | 00:12
Батька! Уважаю!!!
alexander25101977 22 марта 2018 | 00:16
kinnlade: Пососи у него - вот это истинное проявление уважения к диктатору. А слова - они и есть слова. Так ты свою преданность не покажешь. что ему твоё уважение? Ни в рот, ни в карман.
kinnlade 22 марта 2018 | 00:27
alexander25101977: Все либерасты невоспитанные амебы, а ты сопляк яркий представитель
pusin_patriot 22 марта 2018 | 00:34
kinnlade: Почему у вас уважение вызывает прямая трусость диктаторами малейшей конкуренции и их трусость даже намека на полемику, споры, обсуждение?
Диктатор боится, проявляет трусость и у вас это вызывает уважение? Трусость уважаете?