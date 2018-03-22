В Белоруссии задерживают оппозиционных активистов

Среди задержанных оказался, в том числе, бывший кандидат в президенты Владимир Некляев, сообщает местный правозащитный центр «Весна». По их информации, Некляева собираются отправить отбывать десятисуточный арест, к которому его приговорили еще в прошлом году. Между тем, в это воскресенье белорусская оппозиция будет проводить акции по случаю так называемого «Дня воли» – годовщине образования Белорусской народной республики.