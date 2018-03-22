Суд сделал закрытым дело петербуржца Виктора Филинкова, которого обвиняют в попытке госпереворота

Арест подсудимому продлили до середины лета.

Дзержинский суд Петербурга вынес решение, согласно которому анархист Виктор Филинков останется под стражей как минимум до конца июня. При этом, несмотря на возражения подсудимого, процесс закрыли для журналистов. Молодого человека задержали два месяца назад. Его подозревают в том, что он состоял в некой организации «Сеть», которую в деле обозначили как террористическое сообщество. Его целью – уверены в ФСБ – было свержение нынешнего режима. Между тем, по словам самого Филинкова, силовики добиваются от него признательных показаний с помощью пыток. Впрочем, как пишет издание Фонтанка.ру, в ФСБ и не отрицают, что применили к Филинкову и его соратникам электрошокер, однако объясняют – сделали это по необходимости, потому что подозреваемый якобы сопротивлялся и пытался убежать. Этот факт никак не повлиял на судебное разбирательство, рассказал «Эху» адвокат Филинкова Виктор Черкасов.

В Петербурге вместе с Филинковым были задержаны еще два человека. Один из них тоже сообщил о пытках, а после того, как его отпустили, уехал в Финляндию и попросил там убежища.

По версии ФСБ, сообщество «Сеть» работало в России на протяжении нескольких лет. В Петербурге якобы действовала ячейка под названием «Марсово поле».