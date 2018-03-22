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00:07, 22 марта 2018

Суд сделал закрытым дело петербуржца Виктора Филинкова, которого обвиняют в попытке госпереворота

Арест подсудимому продлили до середины лета.

Дзержинский суд Петербурга вынес решение, согласно которому анархист Виктор Филинков останется под стражей как минимум до конца июня. При этом, несмотря на возражения подсудимого, процесс закрыли для журналистов. Молодого человека задержали два месяца назад. Его подозревают в том, что он состоял в некой организации «Сеть», которую в деле обозначили как террористическое сообщество. Его целью – уверены в ФСБ – было свержение нынешнего режима. Между тем, по словам самого Филинкова, силовики добиваются от него признательных показаний с помощью пыток. Впрочем, как пишет издание Фонтанка.ру, в ФСБ и не отрицают, что применили к Филинкову и его соратникам электрошокер, однако объясняют – сделали это по необходимости, потому что подозреваемый якобы сопротивлялся и пытался убежать. Этот факт никак не повлиял на судебное разбирательство, рассказал «Эху» адвокат Филинкова Виктор Черкасов.

В Петербурге вместе с Филинковым были задержаны еще два человека. Один из них тоже сообщил о пытках, а после того, как его отпустили, уехал в Финляндию и попросил там убежища.

По версии ФСБ, сообщество «Сеть» работало в России на протяжении нескольких лет. В Петербурге якобы действовала ячейка под названием «Марсово поле».

Комментарии

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nikitin43 22 марта 2018 | 00:10

что с расеей если один гражданин может поставить её с головы на ноги .

sadda 22 марта 2018 | 00:14

Да какой может быть госпереворот в полицейском государстве?! Ну разве что на уровне министров МВД, ФСБ и обороны. А о том что несколько рядовых россиян хотели свергнуть власть даже смешно говорить.

alexander25101977 22 марта 2018 | 00:19

У развитого путинизма будет такой же конец, как и у совка, ловившего диссидентов. Совку тоже всюду мерещилось свержение режима. Эти глюки привели к трагическим последствиям. Для совка. То же будет и с путинизмом.

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