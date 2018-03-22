Выход Британии из Евросоюза и отравление в Солсбери российского шпиона Скрипаля станут главными темами саммита ЕС

Он пройдёт в Брюсселе в ближайшие два дня.

Брексит одна из ключевых тем предстоящего саммита — подтвердил в письме-приглашении лидерам 28ми стран ЕС на форум глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, необходимо начать второй этап переговоров по выходу Британии, но для этого Лондон должен предложить конкретное и самое главное реалистичное решение проблемы границы между севером и югом Ирландии. Иначе переговоры зайдут в тупик, опасается Туск. Британия планирует выйти из ЕС в конце марта следующего года. Компанию ей намерена составить и Северная Ирландия. Премьер Британии Тереза Мэй на саммит не поедет. Лидеры ЕС выразят ей полную поддержку в связи с инцидентом в Солсбери, сказал Туск. Тему отравления бывшего полковника ГРУ обсудят на саммите, подтвердил и уполномоченный ЕС. При этом отметив: пока никто не говорит о новых санкциях в отношении России в связи с атакой». Лондон ранее обвинил Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. По данным британской полиции расследование займёт несколько месяцев. В ЕС заявили о солидарности с Британией по делу Скрипаля.

На саммите также обсудят пошлины на сталь и алюминий, введённые США в отношении Евросоюза.