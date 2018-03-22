Россия помогла Венесуэле ввести собственную криптовалюту El Petro, утверждает журнал Time

Москва участвовала в этом ради обхода санкций США, сказал источник издания. Продажу собственной криптовалюты Венесуэла начала в конце февраля. Президент страны Николас Мадуро поблагодарил присутствовавших на церемонии запуска своих советников по России Дениса Дружкова и Федора Богородского. Эти люди тесно связаны с основными российскими банками и близкими к Кремлю олигархами, указывает американский журнал. Кремль оставил без ответа вопрос о причастности к созданию El Petro.