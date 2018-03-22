Россия помогла Венесуэле ввести собственную криптовалюту El Petro, утверждает журнал Time
Москва участвовала в этом ради обхода санкций США, сказал источник издания. Продажу собственной криптовалюты Венесуэла начала в конце февраля. Президент страны Николас Мадуро поблагодарил присутствовавших на церемонии запуска своих советников по России Дениса Дружкова и Федора Богородского. Эти люди тесно связаны с основными российскими банками и близкими к Кремлю олигархами, указывает американский журнал. Кремль оставил без ответа вопрос о причастности к созданию El Petro.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 00:12
Если кремлежулики тратят столько времени, сил и денег на отмывание награбленного бабла, то им просто некогда и не на что заниматься благоустройством России.
Впрочем, они не для этого захватывали власть.