Французские полицейские завершили допрос бывшего президента республики Николя Саркози

как утверждает телеканал ВFM сейчас политик освобожден из-под стражи. По сведениям журналистов, допрос длился 25 часов. Саркози проходит по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году. Следствие считает, что политик получил 50 миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи.