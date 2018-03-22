Французские полицейские завершили допрос бывшего президента республики Николя Саркози
как утверждает телеканал ВFM сейчас политик освобожден из-под стражи. По сведениям журналистов, допрос длился 25 часов. Саркози проходит по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году. Следствие считает, что политик получил 50 миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Комментарии1
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bozk 22 марта 2018 | 00:25
Большая просьба к редакторам эха или хз как вас там) не спамить эту ненужную новость, какая разница нам: что там у саркози?