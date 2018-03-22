Полицейские в Магадане изъяли телефоны и сим-карты у местных жителей, которые состоят в оппозиционных группах и чатах
Речь, в частности, идет об участниках движения, которое выступает за возврат прямых выборов мэра, — пишет сайт ОВД-Инфо. При этом, сотрудники правоохранительных органов отказались предоставить материалы дела, в рамках которого они якобы конфискуют сим-карты и телефоны. А одна из жительниц утверждает, что у нее забрали мобильное устройство, несмотря на то, что она не является активной участницей группы. Полицейские лишь отвечают, что уголовное дело возбуждено по статье «об оскорблении представителя власти». Участники оппозиционного движения в Магадане выступают за отставку мэра города.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 00:10
Начали отжимать мобилы.
А квартиры и прочую недвижимость когда начнут отбирать у тех, кто не любит властных жуликов, воров и бандитов?
jetsam 22 марта 2018 | 00:13
mikhail_spb_: че так мелко. как в 37 - сначала будет травля в газетах.
потом 10 лет без права переписки на заводах ядренного ракетного двигателя...
ну а потом кабаев помрет и начнется покояние шойгу...
nikitin43 22 марта 2018 | 00:14
mikhail_spb_: слабая власть расеи - телефонов , саакашвили боится , довёл путен до ручки страну ....
alexander25101977 22 марта 2018 | 00:12
Началось... Вот тебе, бабушка, и пятый срок!
kara 22 марта 2018 | 00:12
ну хоть выспятся
bloempje 22 марта 2018 | 00:15
Полицейский криминал - явление самое заурядное и заразное. Других мыслей помимо "что бы на еще у кого сп**дить,!" в таких головах не возникает.
ivfn 22 марта 2018 | 00:21
Существует мнение, что тёмные дела можно безнаказанно творить по телефону с SIM-картой, зарегистрированной на подставное лицо. Это не так. Правоохранительные органы очень легко вычисляют пользователей таких телефонов. Для этого они используют данные, полученные от операторов, и метод дедукции — вычисляют настоящий телефон, принадлежащий злоумышленнику, приезжают и увозят злодея в наручниках.
bozk 22 марта 2018 | 00:21
Эх, знать бы как было на самом деле. В Питере фсб устраивает пытки, в Питере!!!!!! А представьте где Магадан и что такое Магадан... бедная моя родина
redrica 22 марта 2018 | 00:26
Все по правилам.
В оккупированных странах всегда проводят облавы.
kinnlade 22 марта 2018 | 00:29
redrica: Что суки , запищали ! Скоро и до вас уроды дело дойдет
tks 22 марта 2018 | 00:29
ГосДурцам нужно срочнее срочного, в бешенном темпе, ввести в УК РФ статью 222.2: "незаконное использование средств коммуникации в протестных целях", приравняв это к незаконному хранению оружия )))