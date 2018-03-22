Полицейские в Магадане изъяли телефоны и сим-карты у местных жителей, которые состоят в оппозиционных группах и чатах

Речь, в частности, идет об участниках движения, которое выступает за возврат прямых выборов мэра, — пишет сайт ОВД-Инфо. При этом, сотрудники правоохранительных органов отказались предоставить материалы дела, в рамках которого они якобы конфискуют сим-карты и телефоны. А одна из жительниц утверждает, что у нее забрали мобильное устройство, несмотря на то, что она не является активной участницей группы. Полицейские лишь отвечают, что уголовное дело возбуждено по статье «об оскорблении представителя власти». Участники оппозиционного движения в Магадане выступают за отставку мэра города.