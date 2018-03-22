Z Архив новостей новости
5 12 6 606
00:01, 22 марта 2018

Стихийная акция протеста прошла в среду в Волоколамске

Больше тысячи жителей города собрались у стен больницы, куда доставляли пострадавших от отравления газом с мусорного полигона «Ядрово». По словам врачей, всего за помощью обратились около 70 человек, большинство – дети. К собравшимся приехал и губернатор области Андрей Воробьев. В разговоре с горожанами он обещал решить проблему со свалкой

Сообщалось, что участники митинга также несколько раз ударили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Позже, вечером, жители Волоколамска заблокировали въезд на мусорный полигон для грузовиков.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ze_danil 22 марта 2018 | 00:11

благорастворение воздухов

her 22 марта 2018 | 00:13

Стихийная акция протеста прошла в среду в Волоколамске
-------------
Гнилая путинская власть травит российский. полиция шестерит путинской власти и бьет дубинками тех, кто не согласен чтобы грузовики с помоями от путинской власти, засирали подмосковье. :-)
Ребята-"патриоты", а вы за кого - за отравленный путинской властью российский народ, или за путинскую власть, отравившую свой народ?
Кого-то придется предать. :-)

alexander25101977 22 марта 2018 | 00:24

her: Ребята-"патриоты" - это кучка вооружённых зелёнкой и собственными какашками придурков, которых эта путинская власть самих имеет во все дыры. Но они ручные, они не всё понимают ещё. Они ругают "либерастов", не зная, кто это такие, ругают пятую колонну, не понимая, что это. Им так велено.

alexander25101977 22 марта 2018 | 00:14

Удивительно, что там не появилась росгвардия и не разогнала эту опасную для царя стихию. Наверное, потому что далеко от Кремля.

captain_ 22 марта 2018 | 00:23

Когда слышу, что Путин получил очередной кредит доверия от народа, хочется спросить, а с предыдущими тремя кредитами что?

Там судебных приставов не пора ли присылать?

tks 22 марта 2018 | 00:34

captain_: Нынешние судебные приставы на исполнение не ездят ))) они больше в кабинетах сидят, тоннами бумаг занимаются...

А по предыдущим трем - акт о невозможности взыскания был, очевидно )))

mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 00:18


Зря народ отпустил этих двух властных жуликов.
Их надо было привязать на мусорном полигоне, пусть бы там сидели и сторожили свой мусор.

tks 22 марта 2018 | 00:22

mikhail_spb_: Мусора всё равно бы их освободили...

nikitin43 22 марта 2018 | 00:34

mikhail_spb_: теперь этих пи...... вообще к народу на встречу не затянешь , мусорами закроются , а у мусоров дети .

tks 22 марта 2018 | 00:20

Путистов - на свалку!
Мусор - из Кремля!!

ginbin_ 22 марта 2018 | 00:20

Революция начинается

tks 22 марта 2018 | 00:32

Что же никто не сообщает в новостях о девочке в розовой курточке, на пальцах показавшей видному ЕдРосу что ждёт его голову?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 5973 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 344 6 5541 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 7664 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 230 6 14177 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8451 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 100 6 7348 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15676 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 6958 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11611 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5806 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 256 6 23114 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16097 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14294 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…

5 463 6 46934 17.03
Kкрым, строительство, общество, аэропорты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7276 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Табличка памяти Бориса Немцова Памятную доску установили в Москве на доме, где жил политик…

5 107 6 11138 16.03
Kнемцов, политика, память, события

Популярное за неделю

Новости

Президент США в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс»...

5 60 6 35351
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 237 6 169418 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 160 6 19743 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 253 6 320173 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 299 6 199170 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806004
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3359953

Сегодня в эфире