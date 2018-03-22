Стихийная акция протеста прошла в среду в Волоколамске
Больше тысячи жителей города собрались у стен больницы, куда доставляли пострадавших от отравления газом с мусорного полигона «Ядрово». По словам врачей, всего за помощью обратились около 70 человек, большинство – дети. К собравшимся приехал и губернатор области Андрей Воробьев. В разговоре с горожанами он обещал решить проблему со свалкой
Сообщалось, что участники митинга также несколько раз ударили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Позже, вечером, жители Волоколамска заблокировали въезд на мусорный полигон для грузовиков.
Комментарии12
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ze_danil 22 марта 2018 | 00:11
благорастворение воздухов
her 22 марта 2018 | 00:13
Стихийная акция протеста прошла в среду в Волоколамске
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Гнилая путинская власть травит российский. полиция шестерит путинской власти и бьет дубинками тех, кто не согласен чтобы грузовики с помоями от путинской власти, засирали подмосковье. :-)
Ребята-"патриоты", а вы за кого - за отравленный путинской властью российский народ, или за путинскую власть, отравившую свой народ?
Кого-то придется предать. :-)
alexander25101977 22 марта 2018 | 00:24
her: Ребята-"патриоты" - это кучка вооружённых зелёнкой и собственными какашками придурков, которых эта путинская власть самих имеет во все дыры. Но они ручные, они не всё понимают ещё. Они ругают "либерастов", не зная, кто это такие, ругают пятую колонну, не понимая, что это. Им так велено.
alexander25101977 22 марта 2018 | 00:14
Удивительно, что там не появилась росгвардия и не разогнала эту опасную для царя стихию. Наверное, потому что далеко от Кремля.
captain_ 22 марта 2018 | 00:23
Когда слышу, что Путин получил очередной кредит доверия от народа, хочется спросить, а с предыдущими тремя кредитами что?
Там судебных приставов не пора ли присылать?
tks 22 марта 2018 | 00:34
captain_: Нынешние судебные приставы на исполнение не ездят ))) они больше в кабинетах сидят, тоннами бумаг занимаются...
А по предыдущим трем - акт о невозможности взыскания был, очевидно )))
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 00:18
Зря народ отпустил этих двух властных жуликов.
Их надо было привязать на мусорном полигоне, пусть бы там сидели и сторожили свой мусор.
tks 22 марта 2018 | 00:22
mikhail_spb_: Мусора всё равно бы их освободили...
nikitin43 22 марта 2018 | 00:34
mikhail_spb_: теперь этих пи...... вообще к народу на встречу не затянешь , мусорами закроются , а у мусоров дети .
tks 22 марта 2018 | 00:20
Путистов - на свалку!
Мусор - из Кремля!!
ginbin_ 22 марта 2018 | 00:20
Революция начинается
tks 22 марта 2018 | 00:32
Что же никто не сообщает в новостях о девочке в розовой курточке, на пальцах показавшей видному ЕдРосу что ждёт его голову?