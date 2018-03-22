Стихийная акция протеста прошла в среду в Волоколамске

Больше тысячи жителей города собрались у стен больницы, куда доставляли пострадавших от отравления газом с мусорного полигона «Ядрово». По словам врачей, всего за помощью обратились около 70 человек, большинство – дети. К собравшимся приехал и губернатор области Андрей Воробьев. В разговоре с горожанами он обещал решить проблему со свалкой

Сообщалось, что участники митинга также несколько раз ударили главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Позже, вечером, жители Волоколамска заблокировали въезд на мусорный полигон для грузовиков.