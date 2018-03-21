Российский военнослужащий погиб на учениях в Белгородской области
Российский военнослужащий погиб на учениях в Белгородской области, — рассказали в Западном военном округе. По словам военных, офицер заслонил солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты. Посмертно его представили к государственной награде, — передает РИА Новости.
Комментарии13
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com30 21 марта 2018 | 23:08
Отрабатывали вторжение в Украину?
russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 23:14
com30: Вероятно, это в наглядно виде те самые высокие стандарты российской армии, про которые говорил Путин.
alexander25101977 22 марта 2018 | 00:27
russkie_za_sverjenie: Нет, не те. Высокие стандарты, по Путину, - это готовность российского солдата умирать за диктаторов - ближайших путинских друганов - в чужих странах.
bozk 21 марта 2018 | 23:15
Настоящий военный! Командир пожертвовал жизнью ради подчиненного, такие люди есть и они ходят среди нас! Светлая память.
barmental123 21 марта 2018 | 23:33
bozk:
запацанов!
bozk 21 марта 2018 | 23:39
barmental123: в хорошем смысле и за хороших пацанов, почему нет ?
grigol331 22 марта 2018 | 00:10
bozk:
Может и так, а может и сам по пьяне, а ребята подписались ради семьи погибшего.
bozk 22 марта 2018 | 00:15
grigol331: ну может и по вашему, кто же знает, но не стоит недооценивать хорошее в людях)
timber_head 22 марта 2018 | 00:13
bozk:
"случайно упавшей боевой гранаты"
Охрененные выучка и профессионализм.
bozk 22 марта 2018 | 00:31
timber_head: ну знаите, если все идеально и по инструкции- это называется фашизм )
timber_head 21 марта 2018 | 23:57
В СССР на военной службе без всяких войн гибло процентов 10. Никого не нпрягало. Никто об этом даже не знал.
grigol331 22 марта 2018 | 00:13
timber_head:
Я далеко не адвокат совка, но с 10% Вы сильно загнули.
aleks12 22 марта 2018 | 00:00
Шел давным давно фильм "Прыжок на заре". В фильме был аналогичный случай.Только вместо офицера был сержант,которого сыграл прекрасный актер Владимир Кашпур.