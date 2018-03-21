Бывший руководитель Национальной иммунобиологической компании Николай Семенов стал фигурантом уголовного дела

По данным «Интерфакса», сам он уже задержан. Семенова подозревают в хищении денежных средств. В госкорпорации Ростех, куда входит эта компания, подчеркнули, что на сегодняшний день подозреваемый не работает ни у них, ни в других структурах компании. Нацимбио занимается поставками лекарственных средств. В этом году компания перестала быть единственным поставщиком вакцин и препаратов крови, — напоминает РБУ.