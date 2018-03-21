Бывший руководитель Национальной иммунобиологической компании Николай Семенов стал фигурантом уголовного дела
По данным «Интерфакса», сам он уже задержан. Семенова подозревают в хищении денежных средств. В госкорпорации Ростех, куда входит эта компания, подчеркнули, что на сегодняшний день подозреваемый не работает ни у них, ни в других структурах компании. Нацимбио занимается поставками лекарственных средств. В этом году компания перестала быть единственным поставщиком вакцин и препаратов крови, — напоминает РБУ.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alger 21 марта 2018 | 23:09
бабло кончается, пошел крутой передел
ugiazov 21 марта 2018 | 23:10
Уволен за день до того как украл. Привычное дело.
com30 21 марта 2018 | 23:12
А не его ли контора производит Новичок?
alexander25101977 21 марта 2018 | 23:18
Типичная разборка по-сечински: отжать, посадить, распилить, царю доложить.
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 23:33
Всюду пилят и воруют.
Именно такое "государство" создал за 18 лет нацдилер и его "эффективные менеджеры".
Отодвигают от кормушек одних, допускают других.
Так он управляет страной.
И эта малина ещё как минимум на 6 лет.
jetsam 22 марта 2018 | 00:03
бизнес на крови.
ничего личного. только бабло.
и никаких извилин.
*скоромный домик, наверное, в хранции конешна.