Президент Перу Педро Кучински подал заявление об отставке
Он пошел на это на фоне скандала с подкупом конгрессменов. Как пишет местная пресса, прошение об отставке на имя конгресса страны подано в ходе заседания кабинета министров. Оппозиционная партия «Народная сила» утверждала, что депутатов пытались подкупить в преддверии рассмотрения вопроса об импичменте главы государства. Заседание должно было пройти завтра. В декабре прошлого года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински.
Комментарии10
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alger 21 марта 2018 | 23:07
бедный Вова. Скоро и выпить не с кем станет
ltvjrhfn1 21 марта 2018 | 23:37
alger:
так может он ему заяву не подпишет.. и придется перуанскому Педре ещё попахать
cheburashkache 21 марта 2018 | 23:48
alger: Ну да, Путину-то с чего было пить с бывшим гражданином США (отказавшимся от гражданства только перед выборами), которого за про-американскую политику, английский акцент и спепень Принстона на родине называют "гринго". Это уж пусть Трамп о потере собутыльника тревожится.
kara 21 марта 2018 | 23:12
а в Израиле 16 летней Палестинке дали 8 месяцев тюрьмы и 1400 долларов штрафа за пощечину полицейскому, но мы об этом от Эха не узнаем.
pavelmistery 21 марта 2018 | 23:48
kara: Вы про террористов что-ли?
"Суд продлил до воскресенья арест двух палестинок, 48-летней матери и ее 16-летней дочери. Они подозреваются в попытке совершить теракт, незаконном хранении оружия, подстрекательстве к террору. Кроме того, матери инкриминируется нападение на полицейских в ходе задержания."
kara 22 марта 2018 | 00:03
pavelmistery: Шевченко расставит точки
bozk 21 марта 2018 | 23:18
А че там у перуанцев? Ну по типу: а че там у хохлов.......
alexander25101977 21 марта 2018 | 23:24
У! Ему бы брать пример с нашей Педры. Тута хоть страна будет разваливаться, сидела и сидеть будет в Кремле.
ushkujnik 21 марта 2018 | 23:45
Петя, Вы не правы!
Пошлите Вы эту Вашу "местную прессу" по известному адресу!..
Ну, или забейте на них...
(Если есть что.)
Короче, Петя, аullan los chacales, caravana en el camino!..
dude_lebowsky 21 марта 2018 | 23:59
Путину слабо.