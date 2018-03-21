Президент Перу Педро Кучински подал заявление об отставке

Он пошел на это на фоне скандала с подкупом конгрессменов. Как пишет местная пресса, прошение об отставке на имя конгресса страны подано в ходе заседания кабинета министров. Оппозиционная партия «Народная сила» утверждала, что депутатов пытались подкупить в преддверии рассмотрения вопроса об импичменте главы государства. Заседание должно было пройти завтра. В декабре прошлого года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински.