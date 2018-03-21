"В Госдуме расценивают как попытку давления отзыв журналистов РБК из нижней палаты"

По мнению главы комиссии по этике Отари Аршба, в истории с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого они не могут назначать виновных. Сегодня комиссия не нашла нарушений в действиях главы комитета по международным делам. Ее члены рассматривали жалобы нескольких журналисток на домогательства со стороны Слуцкого. РБК отзывает журналистов в знак несогласия с решением комиссии.

Ситуация, когда для защиты журналистов целому медиа-холдингу приходится отзывать своих сотрудников из Госдумы, демонстрирует неправильное отношение к работникам СМИ со стороны государства. Такое мнение «Эху Москвы» высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Главное, по мнению Владимира Соловьева, чтобы это решение не помешало аудитории получать оперативные и качественные новости из Госдумы.

Также сегодня ИД «КоммерсантЪ» предупредил, что прекращает сотрудничество со Слуцким и членами комиссии по этике как с ньюсмейкерами.