В Госдуме расценивают как попытку давления отзыв журналистов РБК из нижней палаты
По мнению главы комиссии по этике Отари Аршба, в истории с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого они не могут назначать виновных. Сегодня комиссия не нашла нарушений в действиях главы комитета по международным делам. Ее члены рассматривали жалобы нескольких журналисток на домогательства со стороны Слуцкого. РБК отзывает журналистов в знак несогласия с решением комиссии.
Ситуация, когда для защиты журналистов целому медиа-холдингу приходится отзывать своих сотрудников из Госдумы, демонстрирует неправильное отношение к работникам СМИ со стороны государства. Такое мнение «Эху Москвы» высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Главное, по мнению Владимира Соловьева, чтобы это решение не помешало аудитории получать оперативные и качественные новости из Госдумы.
Также сегодня ИД «КоммерсантЪ» предупредил, что прекращает сотрудничество со Слуцким и членами комиссии по этике как с ньюсмейкерами.
Комментарии24
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bl 21 марта 2018 | 23:05
а поглаживание лобка происходит без давления?
gordy 21 марта 2018 | 23:12
"В Госдуме расценивают как попытку давления отзыв журналистов РБК из нижней палаты"
А они горой будут стоять за бесчестного?
ormanov 21 марта 2018 | 23:46
В Госдуме расценивают как попытку давления отзыв журналистов РБК из нижней палаты
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Мамаша не пускает детку в притон. Мамаша оказывает давление на притон.
nanaryfive 21 марта 2018 | 23:06
Слуцкий изнасиловал Настю Рыбку...#фффф...топ.
alexander25101977 21 марта 2018 | 23:08
Когда в Охотном депутат журналистку щиплет в кабинете...
Знай, это любовь, с ней рядом слуцкой, крыльями машет.
Знай, это любовь, труселя снимай, слуцкой не промажет (c)
rodnic 21 марта 2018 | 23:09
Мрази. Понятно про кого я говорю?
bozk 21 марта 2018 | 23:11
Общественность, докажи что ты есть: устроим травлю Слуцкому и Аршба,! Пора ставить быдло на место! Женщины, история на вашей стороне, не молчите, пожалуйста.
estate_photo 21 марта 2018 | 23:13
Да давление и это правльно, и давить надо пока гнида не будет раздавлена.
ugiazov 21 марта 2018 | 23:15
Главное, по мнению Владимира Соловьева, чтобы это решение не помешало аудитории получать оперативные и качественные новости из Госдумы.\\
А какие новости. Проснись через сто лет, на Руси пьют и воруют. Больше ста лет назад сказано.
mumaras 21 марта 2018 | 23:26
ugiazov: Кем сказано? Вроде это фейк-афоризм!
"Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". / В.И. Ленин /1917г. :)))
gригорьич 21 марта 2018 | 23:26
После этого, как утверждает Собчак, следователь настойчиво задавал ей практически один и тот же вопрос: "Почему вы считаете,что г-жа Мизулина против орального секса?"
На это Собчак переспросила: "Так она за?"
Следователь ответил, что не знает.
"Короче,я поняла, что Мизулина все-таки за оральный секс,и обижается на тех кто писал,что она против:))", - написала также в своем Твиттере Собчак.
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Вот на кого надо обратить похотливые взоры озабоченному Слуцкому!
peresvet73 21 марта 2018 | 23:27
А почему бы и не давления?!
Этих неженок во власти, давно пора пощупать за вымя. Что и продемонстрировали сегодня жители Волоколамска. И никакие статьи об экстремизме не спасут Путина и Ко. Этих всех эшников и кагэбешников, в час Х и не сыщешь - как ветром сдует в гражданской одежде. Так диктаторские режимы и заканчивают.
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 23:28
Давно пора прекратить освящать в СМИ деятельность этого сборища, которое никто не избирал.
Особенно учитывая качества собравшихся там.
krysodav2 21 марта 2018 | 23:33
Так они захотели творить безобразия без последствий? Вот распустили мы их!
ushkujnik 21 марта 2018 | 23:37
Симпатии, безусловно, на стороне журналистов...
И, тем более, журналистов женского полу... Ведь что означает решение Госдумы по Слуцкому?
По сути, каждый хорёк с "мандатским депутатом" (с) (В.В.Жириновский) - может абсолютно безнаказанно применять "физическое воздействие в отношении любой особи женского пола и в любой области тела данной особи"... По такой логике господ депутатов даже изнасилование может быть оправдано... И никаких нарушений комиссия, по крайней мере, товарища Аршба - "не обнаружит"...
Так что, РБК поступает безупречно правильно.
И солидарность с этим решением, или, напротив, игнорирование на общение со Слуцким и Ко, есть признак общего уровня морального состояния журналистского корпуса современной нам Россиянии...
alexander25101977 21 марта 2018 | 23:58
ushkujnik: А когда самого жирика то в бане с мальчиками заставали, то в гей-клубе проституток снимающего, то он в машину каких-то девок затаскивал. Об этом не трезвонили чего-то.
ushkujnik 22 марта 2018 | 00:04
alexander25101977: Да просто - В.В.Жириновский - СВОЙ!
С самого начала... С проекта аналитического отдела КГБ СССР...
sab171 21 марта 2018 | 23:38
"попытку давления"--фу-у развратники, один срам.
grizzlybear 21 марта 2018 | 23:39
На выборах Президента РФ лидер ЛДПР набрал 5, 65 процента.
Следующие выборы в Думу аж в 2021 году. Не сложно предположить, что если все так пойдет и дальше, то за 3 года маэстро Слуцкий наберет еще столько "вистов", что от 5,65 процентов Жириновского для ЛДПР не останется и следа.
Особенно, если коммунисты и Ксюшка (Ксюха - особенно) перед выборами припомнят Жирику его Слуцкого.
Так что будем считать, что это - начало "лебединой песни" Слуцкого в Думе. И ЛДПР - тоже.
alexander25101977 21 марта 2018 | 23:56
grizzlybear: Клоуну пора подумать о преемнике. А то сдохнет - некому будет возглавить цирк "ЛДПР". А вот и кандидат нашёлся - слуцкой. Мужики, которые всегда голосуют за жирика по приколу, уж точно поддержат слуцкого.
yazva_sibirskaya 21 марта 2018 | 23:47
Вот это я понимаю, комиссия по этике!
Они там что, все такие?
Раз такое дело, девочки, никто нас не защитит, кроме нас самих.
У этих уродов, знаете, есть слабое место, между ног, надо туда и бить. Коленом.
tks 22 марта 2018 | 00:01
yazva_sibirskaya: ...лучше поленом.
tks 21 марта 2018 | 23:59
"Неправильное отношение"...
Ну и мразота.
sredniy_klass 22 марта 2018 | 00:01
Похоже всё смешалось в головах у них...