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23:00, 21 марта 2018

Жители Волоколамска этим вечером перекрыли проезд к мусорному полигону «Ядрово»

Люди не пропускают грузовики с мусором, передает «Радио Свобода». Полиция пыталась оттеснить протестующих. Обстановка обострилась сегодня днем после очередного выброса газа на свалке. Почти 70 человек обратились к врачам с симптомами отравления. Большинство – дети. У стен больницы, куда доставляли пострадавших, прошел стихийный митинг. Там же люди забросали снежками губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и несколько раз ударили главу района Евгения Гаврилова.

Комментарии

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alexander25101977 21 марта 2018 | 23:04

Где росгвардия? Что себе позволяют холопы? Запахи им, видите ли, не нравятся. Не нравятся - носите противогазы. Нечего стабильность в стране нарушать. Впереди эта - как её - инаугурация. Всё лучшее ,конечно, впереди. Нас ждут рывки. Да?! Да, я спрашиваю, мать вашу? Вот и всё. По домам, ТИВИ смотреть про отравление скрипача.

captain_ 21 марта 2018 | 23:33

Роспотребнадзор не нашёл превышения вредных веществ Волоколамске, где сегодня отравилось 50 детей.

ЦИК не нашёл нарушений на выборах президента.

Конституционный суд не нашёл проблем с 5м сроком Путина.

Что-то вы *уёво ищете, ребята...

gonduras_on_kolima 21 марта 2018 | 23:39

Это оксюморон какой-то: одни и те же люди сегодня бунтуют против власти, за которую 3 дня назад дружно проголосовали.
И так с разными вариациями и поправками на эпохи уже лет 500.

zemljanka 21 марта 2018 | 23:12

Началось... царствование "царя 21 века"...

bozk 21 марта 2018 | 23:21

zemljanka: царь голый!!! Пеняйте на себя!

zemljanka 21 марта 2018 | 23:26

bozk: вы про гэбэшника-вора?

bozk 21 марта 2018 | 23:33

zemljanka: да! У него все хорошо. Вы не хотите бороться за свою свободу, почему он должен за вас это делать, в ущерб себе ?

zemljanka 21 марта 2018 | 23:52

bozk: Вы что-то знаете обо мне?
Я ведь никогда не скажу Вам, что Вам делать? Знаете почему? Уважаю каждого человека. И никогда не пожелаю человеку, людям недоброе.
О нелюдях-мутантах - могу. "Проклятье на их головы. Глиняные."
Бкдьте здоровы и счастливы!

bozk 22 марта 2018 | 00:09

zemljanka: нет, я ничего не знаю о вас, тут вы правы. Но хочу знать. Меня, зовут Дима. Мне ваши, комментарии всегда казались гуманистическими и потому нравились

zemljanka 22 марта 2018 | 00:30

bozk: Спасибо Вам, Дима. Теперь я тоже запомню Вас.
я старая черепаха. Тортилла. Плыву километр на закат. Или на восходе. Обучаю. И учусь. Всю жизнь. Как и все люди на земле. В затворничестве. Любимый герой - Ким - Друг Всего Мира Киплинга и Эмиль из Лениберга.
И удачи Вам по жизни.

ly4_sveta 21 марта 2018 | 23:15

По мусоркам у нас Путин.
Вот приедет барин, барин нас рассудит.

pergamsky Георгий Пичугин 21 марта 2018 | 23:17

Молодцы!

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kochar 21 марта 2018 | 23:26

"У Бога добавки не просят." Довлатов
Если перефразировать на нынешнее маразматическое время то получается "У Царя нашего добавки не просят."

sbk 21 марта 2018 | 23:30

Несправедливо! Губернатору - снежки, мэру - в морду....

mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 23:30


Возможно, это первый в истории современной России случай, когда властные жулики, воры и бандиты хоть немного получили по мордасам от народа!
Так держать!

v1nc 21 марта 2018 | 23:33

Так гопник-то где?..Главного по помойкам к ответу!...Пусть займётся своим главным предназначением!

gvzdk 21 марта 2018 | 23:58

Ни кто не знает итоги голосования в этом районе - как по стране 75% за Пу ? От чего то мне вас не жалко....

b054026 21 марта 2018 | 23:59

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
КОШКА И ЛЮДИ

Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через неё. А чёртов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты.
Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой.
— Нету,— говорят.— Жить можно.
— Товарищи,— говорю,— довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Её тошнило давеча у ведра. А вы говорите — жить можно.
Председатель жакта говорит:
— Тогда,— говорит,— устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после топки угорим — ваше счастье — переложим. Ежли не угорим — извиняемся за отопление.
Затопили мы печку. Расположились вокруг её.
Сидим. Нюхаем.
Так, у вьюшки, сел председатель, так — секретарь Грибоедов, а так, на моей кровати,— казначей.
Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься.
Председатель понюхал и говорит:
— Нету. Не ощущается. Идёт тёплый дух, и только.
Казначей, жаба, говорит:
— Вполне отличная атмосфера. И нюхать её можно. Голова через это не ослабевает. У меня,— говорит,— в квартире атмосфера хуже воняет, и я,— говорит,— не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.
Я говорю:
— Да как же, помилуйте, ровный. Эвон как газ струится.
Председатель говорит:
— Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На неё можно положиться.
Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И, ясное дело, тихо — она несколько привыкшая.
— Нету,— говорит председатель,— извиняемся.
Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:
— Мне надо, знаете, спешно идти по делу.
И сам подходит до окна и в щёлку дышит.
И сам стоит зелёный и прямо на ногах качается.
....
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