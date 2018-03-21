Жители Волоколамска этим вечером перекрыли проезд к мусорному полигону «Ядрово»

Люди не пропускают грузовики с мусором, передает «Радио Свобода». Полиция пыталась оттеснить протестующих. Обстановка обострилась сегодня днем после очередного выброса газа на свалке. Почти 70 человек обратились к врачам с симптомами отравления. Большинство – дети. У стен больницы, куда доставляли пострадавших, прошел стихийный митинг. Там же люди забросали снежками губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и несколько раз ударили главу района Евгения Гаврилова.