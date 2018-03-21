В офисе казанского «Рубин» сегодня прошли обыски
Следствие заинтересовалось трудовыми контрактами футболистов клуба.
В чемпионате страны пауза, но «Рубину» не до отдыха. В офисе казанского клуба сегодня побывали следователи. Сотрудники СК, как сообщает «Интерфакс», провели проверку трудовых контрактов ряда игроков. И это еще не все. По данным «Бизнес-онлайн» следственная группа изъяла из офиса ряд документов и, заодно, компьютер генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова. Больше того, несколько футболистов получили повестки на допрос. Стоит отметить, что в середине марта «Рубин» официально сменил свой юридический статус. Отныне это частный футбольный клуб. В его руководстве перемены произошли еще осенью. Тогда в Казань вернулся тренер Курбан Бердыев. После этого «Рубин» разгрузил платежную ведомость, распродав многих дорогостоящих футболистов.
В Премьер-Лиге «Рубин» выступает с 2003-го года. За это время казанский клуб дважды становился чемпионом страны.
Комментарии5
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mixanazarov 21 марта 2018 | 22:47
За это время казанский клуб дважды купил чемпионское звание. Шаймиев ушел , и деньги закончились.
ugiazov 21 марта 2018 | 23:17
Платить им среднюю зарплату по стране.
gvzdk 21 марта 2018 | 23:37
Такие или почти такие обыски можно проводить в любом футбольном клубе страны - вы их зарплаты знаете?
sborisych 21 марта 2018 | 23:47
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Ребятки, ну не позорьтесь ужо, ну скока можно? Или "в офисе казанского КЛУБА «Рубин» сегодня прошли обыски, или " в офисе казанского «РубинА» сегодня прошли обыски". Учите руськага языку поманьку, что ли...
tks 22 марта 2018 | 00:05
И по какой же статье орган возбудился?
Есть чем поживиться, наверное.