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22:32, 21 марта 2018

В офисе казанского «Рубин» сегодня прошли обыски

Следствие заинтересовалось трудовыми контрактами футболистов клуба.

В чемпионате страны пауза, но «Рубину» не до отдыха. В офисе казанского клуба сегодня побывали следователи. Сотрудники СК, как сообщает «Интерфакс», провели проверку трудовых контрактов ряда игроков. И это еще не все. По данным «Бизнес-онлайн» следственная группа изъяла из офиса ряд документов и, заодно, компьютер генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова. Больше того, несколько футболистов получили повестки на допрос. Стоит отметить, что в середине марта «Рубин» официально сменил свой юридический статус. Отныне это частный футбольный клуб. В его руководстве перемены произошли еще осенью. Тогда в Казань вернулся тренер Курбан Бердыев. После этого «Рубин» разгрузил платежную ведомость, распродав многих дорогостоящих футболистов.

В Премьер-Лиге «Рубин» выступает с 2003-го года. За это время казанский клуб дважды становился чемпионом страны.

Комментарии

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mixanazarov 21 марта 2018 | 22:47

За это время казанский клуб дважды купил чемпионское звание. Шаймиев ушел , и деньги закончились.

ugiazov 21 марта 2018 | 23:17

Платить им среднюю зарплату по стране.

gvzdk 21 марта 2018 | 23:37

Такие или почти такие обыски можно проводить в любом футбольном клубе страны - вы их зарплаты знаете?

sborisych 21 марта 2018 | 23:47

===
Ребятки, ну не позорьтесь ужо, ну скока можно? Или "в офисе казанского КЛУБА «Рубин» сегодня прошли обыски, или " в офисе казанского «РубинА» сегодня прошли обыски". Учите руськага языку поманьку, что ли...

tks 22 марта 2018 | 00:05

И по какой же статье орган возбудился?
Есть чем поживиться, наверное.

(комментарий скрыт)

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