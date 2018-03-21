В офисе казанского «Рубин» сегодня прошли обыски

Следствие заинтересовалось трудовыми контрактами футболистов клуба.

В чемпионате страны пауза, но «Рубину» не до отдыха. В офисе казанского клуба сегодня побывали следователи. Сотрудники СК, как сообщает «Интерфакс», провели проверку трудовых контрактов ряда игроков. И это еще не все. По данным «Бизнес-онлайн» следственная группа изъяла из офиса ряд документов и, заодно, компьютер генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова. Больше того, несколько футболистов получили повестки на допрос. Стоит отметить, что в середине марта «Рубин» официально сменил свой юридический статус. Отныне это частный футбольный клуб. В его руководстве перемены произошли еще осенью. Тогда в Казань вернулся тренер Курбан Бердыев. После этого «Рубин» разгрузил платежную ведомость, распродав многих дорогостоящих футболистов.

В Премьер-Лиге «Рубин» выступает с 2003-го года. За это время казанский клуб дважды становился чемпионом страны.