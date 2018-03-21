Представители оппозиции распылили слезоточивый газ в парламенте Косово
Это произошло перед голосованием по соглашению с Черногорией о демаркации государственной границы. Депутатов эвакуировали из здания Ассамблеи Края. Оппозиция не согласна с тем, что в результате ратификации соглашения Косово может потерять более 8 тысяч гектаров территории.
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mews Михаил Степанцов 22 марта 2018 | 00:00
И ведь на полном серьезе: "депутаты Косова", "министр внутренних дел ЛНР", а был еще какой-то "президент Республики Южная Осетия", но потом его поменяли на другого.
Главное - произносить эти глупости с серьезным выражением лица и ни в коем случае не засмеяться в середине фразы..