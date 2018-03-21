Представители оппозиции распылили слезоточивый газ в парламенте Косово

Это произошло перед голосованием по соглашению с Черногорией о демаркации государственной границы. Депутатов эвакуировали из здания Ассамблеи Края. Оппозиция не согласна с тем, что в результате ратификации соглашения Косово может потерять более 8 тысяч гектаров территории.