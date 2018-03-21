Издательский дом «КоммерсантЪ» не будет обращаться к депутату Леониду Слуцкому в качестве ньюсмейкера
Решение принято после обсуждения в думской комиссии по этике жалоб на главу комитета по международным со стороны нескольких журналисток. Члены комиссии не нашли доказательств домогательств со стороны Слуцкого. Как говорится в сообщении на сайте издательского дома, там удивлены и разочарованы таким решением. Также «КоммерсантЪ» прекращает взаимоотношения и с комиссией по этике. Сегодня же в знак протеста медиахолдинг РБК отозвал из Госдумы всех своих корреспондентов.
Комментарии20
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ku111ku 21 марта 2018 | 22:33
Бойкот Слуцкому по всему фронту...
sedoff 21 марта 2018 | 22:45
ku111ku: Правильно! Пусть теперь Киселёва с Соловьёвым щупает! )))))))) Эти не побрезгуют.
gordy 21 марта 2018 | 22:46
Выжгут вокруг него информационное поле?
nanaryfive 21 марта 2018 | 22:47
ku111ku: Слуцкого на нары...свободу фсем либерастам, пидерастам, зоофилам. МЫЗДЕСЬВЛАСТЬ!
ivfn 21 марта 2018 | 22:48
ku111ku:
А Слуцкий знает о вас?
estate_photo 21 марта 2018 | 22:49
ku111ku: Не только Слуцкому, а всем депутатам его покрывающим.
Пусть Соловьев с Киселёвым и им подобные отравляются корреспондентами в думу и пусть их там этично щупает Слуцкий.
alexander25101977 21 марта 2018 | 23:13
estate_photo: Вы что, это элитные проститутки. Они неприкосновенны, они кремлёвские. Туда надо загнать шейнина.
malanoff 22 марта 2018 | 00:09
ku111ku: Слуцкий - лобковая вошь , и потому не заслуживает никакого внимания не только журналистского корпуса.
pionerka Зинаида Сацкая 21 марта 2018 | 22:39
Респект!
bl 21 марта 2018 | 22:40
все дружно щупают - есть ли у Слуцкого яйца. Он и комиссия считают это нормой.
alexander25101977 21 марта 2018 | 22:44
Слуцкого надо сделать главой думского комитета по прощупыванию журналисточек. А этот комитет наделить специальными полномочиями.
ivfn 21 марта 2018 | 22:46
Издательский дом «КоммерсантЪ» не будет обращаться к депутату Леониду Слуцкому в качестве ньюсмейкера
Вот Слуцкий испереживался,кушать даже не может
gvzdk 21 марта 2018 | 23:48
«Издательский дом «КоммерсантЪ» не будет обращаться к депутату Леониду Слуцкому в качестве ньюсмейкера «
А ты то что этому радуешься - по привычке.
Вот Слуцкий испереживался,кушать даже не может
ivfn 21 марта 2018 | 23:54
gvzdk: \
//А ты то что этому радуешься - по привычке.//
Я радуюсь? Да мне похрену. Хоть сегодня этот издательский дом вместе со Слуцким дуба дадут мне без разницы. Меня больше факты интересуют. Завтра Толоконникова с Алехиной скажут ,что Володин до них домогался 20 лет назад ,его тоже снимут?
gerzr 22 марта 2018 | 00:14
ivfn: РБК отзывает... Коммерсант не будет общаться...
И кому от этого хуже?
ivfn 22 марта 2018 | 00:30
gerzr:
В Думе есть свои печатные органы. Есть сайт ,где все документы публикуются и все стенограммы заседаний. Так что кому требуется ,обойдутся и без РБК .
alien_3 21 марта 2018 | 22:49
А вот это зря. Все его поддержали, значит и ответственность должна быть коллективной.
ugiazov 21 марта 2018 | 23:19
В некоторых журналистах осталась гордость. За профессию и просто человеческая.
kondrakr 21 марта 2018 | 23:35
На самом деле, это единственно нормальное решение. Если вам не нравится чьё-то поведение - не общайтесь с ним.
gvzdk 21 марта 2018 | 23:54
Давно пора показать место этим пустобрехам - пусть их словесные испражнения печатают на туалетной бумаге ну и в комсомолке, что в общем одно и тоже....