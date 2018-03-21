«Издательский дом «КоммерсантЪ» не будет обращаться к депутату Леониду Слуцкому в качестве ньюсмейкера «

Решение принято после обсуждения в думской комиссии по этике жалоб на главу комитета по международным со стороны нескольких журналисток. Члены комиссии не нашли доказательств домогательств со стороны Слуцкого. Как говорится в сообщении на сайте издательского дома, там удивлены и разочарованы таким решением. Также «КоммерсантЪ» прекращает взаимоотношения и с комиссией по этике. Сегодня же в знак протеста медиахолдинг РБК отозвал из Госдумы всех своих корреспондентов.