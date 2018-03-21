Губернатор Московской области встретился с инициативной группой для обсуждения ситуации с полигоном «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с инициативной группой для обсуждения ситуации с полигоном «Ядрово» под Волоколамском. Как говорится в телеграм-канале главы региона, он выслушал требования горожан.

Администрация региона сообщит предложения для решения проблемы. По данным медиков, почти 70 человек обратились к ним с жалобами на недомогание. Причиной стал неприятный запах в городе, говорят врачи. Минувшей ночью на мусорном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс газа. У здания центральной больницы прошел стихийный митинг, кроме того, как сообщается, горожане блокируют подъезды к самому полигону.