Губернатор Московской области встретился с инициативной группой для обсуждения ситуации с полигоном «Ядрово»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с инициативной группой для обсуждения ситуации с полигоном «Ядрово» под Волоколамском. Как говорится в телеграм-канале главы региона, он выслушал требования горожан.
Администрация региона сообщит предложения для решения проблемы. По данным медиков, почти 70 человек обратились к ним с жалобами на недомогание. Причиной стал неприятный запах в городе, говорят врачи. Минувшей ночью на мусорном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс газа. У здания центральной больницы прошел стихийный митинг, кроме того, как сообщается, горожане блокируют подъезды к самому полигону.
Комментарии18
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arye_11 21 марта 2018 | 22:38
А чего обсуждать то?
Сказал же Роскомнадзор - обстановка в норме, концентрация газа в атмосфере нормальная, а относительно массовой госпитализации детей - просто ОРВИ.
По домам, граждане, просмотр ток шоу Шейнина святыня и пропускать его нельзя.
captain_ 21 марта 2018 | 22:43
Настоящий патриот должен любить Пуйло и запах родной свалки.
Это только гнилым пиндосам нужен свежий воздух.
А вы холопы терпите. Дайте Воробьеву спокойной зарабатывать.
prutkov100 21 марта 2018 | 23:01
...он выслушал требования горожан....
Уже весь ютуб посмотрел , как он "выслушал" , еле ноги унес вместе с охраной )))))
prutkov100 21 марта 2018 | 23:20
Посмотрите на этого урода
https://www.youtube.com/watch?v=-7os3HlvLlo
Вы верите , что это существо что-то будет решать ?
gordy 21 марта 2018 | 22:44
Призвал к терпению?
vlastimil_popogrebski 21 марта 2018 | 22:53
arye_11: Пашу в губернашу
brocer 21 марта 2018 | 22:39
Скоро Воробьев гражданство Великобритании получит. Там их типа притон. Патриотов. ))
alexander25101977 21 марта 2018 | 22:41
У здания центральной больницы прошел стихийный митинг, кроме того, как сообщается, горожане блокируют подъезды к самому полигону...
А где росгвардия? Разогнать митингующих холопов! Выборы прошли! Всё. Пусть нюхают и терпят. Всего им наилучшего, счастья, здоровья. И - административных наказаний за неожиданные протесты, пугающие нацлидера.
taglit 21 марта 2018 | 22:44
alexander25101977: блокируя полигон граждане уже сцепились с ментами и даже отбили одного своего...
Просто есть вопрос - а на выборы вождя они тоже ходили, пованивая? Или только сейчас разнюхали?
alexander25101977 21 марта 2018 | 23:00
taglit: да никто не ходил на выборы вождя. Цифры нарисовала Эллка. Эта власть узурпирована.
lisitsa1962 21 марта 2018 | 23:07
alexander25101977: да никто не ходил на выборы вождя. Цифры нарисовала Эллка. Эта власть узурпирована.
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Промолчали? Значит, согласились с результатами
brocer 21 марта 2018 | 22:42
За ним и Собянин подтянется, а потом и сам вождь (хотя вряд ли больной откажется свалкой рулить добровольно). А в РФ все загадят.
piter_ug 21 марта 2018 | 22:45
Проголосовавшие за перепересидента не имеют права протестовать - они поддержали все делишки прошлые и заочно делишки будущие.
palmcoast_____ 21 марта 2018 | 22:50
Самое лучшее решение проблемы, свезти мусор и высыпать на путинские дачи в Геленджике и Сочи.
ihtamnet 21 марта 2018 | 23:30
palmcoast_____: Неплохо бы еще Соловьёву с Киселёвым, во время прямого эфира прямо им на головы мусор вывалить. Шейнину и всем остальным пропагандонам.
filipp14262 21 марта 2018 | 22:51
Боится тоже по репе схлопотать? Правильно.
ihtamnet 21 марта 2018 | 23:28
Смотрел ролик и не увидел там центральной больницы. Видел облупленное здание похожее на общагу, в запущенном состоянии.
avturbin 22 марта 2018 | 00:06
Жаль морду не набили. Едросню нужно только п-ть, другого обращения они не заслуживают.