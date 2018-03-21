МИД РФ считает неприемлемым высказывания Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина
Российский МИД считает неприемлемым высказывания министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина. Джонсон согласился с одним из депутатов британского парламента, который провел сегодня параллель между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Фейсбуке, что Джонсон, по всей видимости, отравлен ядом ненависти, злобы, непрофессионализма и хамства. Глава британского МИДа согласился с тем, что Владимир Путин пытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – точно так, как же Адольф Гитлер стремился сделать с помощью Олимпиады.
Комментарии32
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brocer 21 марта 2018 | 22:08
А Джонсон прав. Политики всегда сидят на всяком спорте сверху. И не ток в РФ. А Англии аналогично.
russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 22:12
brocer: СОГЛАСЕН, СРАВНЕНИЕ НЕ УДАЧНОЕ,
Гитлер не травил немецких детей отходами со свалки, как как карлик в Волоколамске.
brocer 21 марта 2018 | 22:21
russkie_za_sverjenie: Он немецких детей неправильной национальности травил в газовых камерах. А Путин интернационалист. Травит всех. Вот и разница.
kottigr1 21 марта 2018 | 22:39
brocer: Странно, что "зажигание" у Захаровой такое позднее, подобное заявление только одно..
Всего за период правления Путина - его сравнивали с Гитлером 5.836 раз. В том числе в 748 случаях метафора была прямой: "Путин - это Гитлер", "Путин и Гитлер", "Путин как Гитлер", "Гитлер как Путин", "Путин = Гитлер", "Путин равен Гитлеру", и другие похожие выражения.
Среди СМИ, которые часто позволяли себе такие сравнения, британские и американские издания The Independent, The Telegraph, The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal и другие, а также - несколько агентств новостей - CNN, Reuters, Agence France Presse, The Associated Press, Karnitsching 2014, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau и другие издания не удержались от сравнения Путина с Гитлером.
the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:13
Рыжая свинья не может простить, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, вот и гадит на пару со старой ведьмой.
kottigr1 21 марта 2018 | 22:28
the_same__sandro__: До Путина только Гитлер нападал на Украину и оккупировал Крым.. но Путин быстро нагнал своего кумира..
the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:30
kottigr1:
Рыжей свинье насрать на Украину, как и старой ведьме. Они хотели чемпионат, но для развития мирового футбола его получила Россия, вот эти крысы и бесятся.
kottigr1 21 марта 2018 | 22:34
the_same__sandro__: А зачем Вашим родителям чемпионат по футболу ? Чего они у Вас так сильно переживают ?
the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:36
kottigr1:
Пусть для тоби будет загадкой.
duch_nec 21 марта 2018 | 22:14
brocer: Джонсон не совсем прав.
Покойный Бжезинский указал на существенное отличие Путина от Гитлера,
которое позволяет им управлять.
«Я думаю, что [между Путиным и Гитлером] есть некоторые общие черты, но также есть определенные различия. Гитлер никогда не был особо заинтересован в том, чтобы лично иметь много денег. Путин же имеет побочный интерес в том, чтобы обогатиться», — указал Бжезинский.
otets_zvezdonyi_ 21 марта 2018 | 22:39
duch_nec: побочный?? вообще-то это его прямой интерес, Бжезинский был не полностью в теме
margosher 21 марта 2018 | 22:11
Не согласны с Джонсоном? А вы докажииите, что это не так. ;)
kinnlade 21 марта 2018 | 22:16
margosher: Ну ты ведь жива и на свободе!
vilingrad 21 марта 2018 | 22:24
kinnlade: А шо он такого сказал? А портянки обиделись:)
vladimir1917 21 марта 2018 | 22:19
margosher: ты проститутка, не согласна?
а докажи, что это не так ;)
margosher 21 марта 2018 | 22:45
vladimir1917: :))) Это легко. Проститутки зарабатывают деньги, а я не работаю. Денег нет.
ura_123 21 марта 2018 | 22:14
И в чём же Борис не прав?
andy66 21 марта 2018 | 22:32
ura_123: "Борис, ты прав!" (С)
kitcat 21 марта 2018 | 22:14
Да у них просто аллергия на правду.
curious69_ 21 марта 2018 | 22:17
//Глава британского МИДа согласился с тем, что Владимир Путин пытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – точно так, как же Адольф Гитлер стремился сделать с помощью Олимпиады.//
А что не так? Абсолютно верное предположение.... И ещё не в пользу путина: До 1939 года ( начало войны) в германии не было ни одного % жителей ,живших ниже прожиточного минимума. А в России таких более 20%.
hz6691 21 марта 2018 | 22:20
Я тоже считают неприемлемым такое сравнение. Усов нет и рисует хуже!
gригорьич 21 марта 2018 | 22:24
Самое забавное в этой новости это то, что обвинения в хамстве поступили от патологической трамвайной хамки Захаровой.
bozk 21 марта 2018 | 22:24
Без шуток. Я вообще не сторонник путинизма. Но сравнение с гитлером - это низко и не соответствует действительности.
vladimir1917 21 марта 2018 | 22:24
а этот туалетный ершик не упомянул о зигующих английских спортсменах на этой Олимпиаде?
plank1957 21 марта 2018 | 22:27
Надо подать в суд не Джонсона, в Тверской или Басманный.
i_c_e 21 марта 2018 | 22:29
МИД РФ, похоже, ночей не спит, выискивает упоминания о России. Не верю, что заседание парламента было посвящено обсуждению аналогий между Гитлером и Путиным. Ну сказанул кто-то в эту сторону (и, по мне, вполне правильно) — тут же вякнуть надо (при чём для своих, так как сомневаюсь, что за высазываниями Захаровой с замиранием сердца следит весь Мир).
inkphone 21 марта 2018 | 22:30
Пусть станцует, только угловато. Тогда будет понятно, что это "заявляет МИД РФ", а не какая-то дурочка бормочет.
alshatrs 21 марта 2018 | 22:31
ну вот наконец и дожили до светлых времён.
salut__521 21 марта 2018 | 22:33
Сравнение справедливое, а главное, приятное фюрерскому уху, ибо такой чести достоен не каждый людоед, а заслуженный и с большими планами...
cukker 21 марта 2018 | 22:34
похожие с Терезой Мей на персонажи из фильмов ужасов, эти дегенераты уже построили фашисткое государство, где в роли евреев выступают русские, которых травят и хотят загнать в концентраионные лагеря всю русскую диаспору
muuroomaa 21 марта 2018 | 22:35
".... вывел страну из политического упадка и создал Великую ,,,," (Вова-Адди-Россия-Германия)
Немцы и австрийцы (русские и украинцы) - один народ
https://history.wikireading.ru/157540 - про Судеты и освобождение из тяжёлой неволи судетских немцев (правда немчура не догадалась поставить в Карловых Варах памятник эСэСовцу, ебущему кота - культура-то великая, а вот тут тямы не хватило. Неруси одним словом)
Ну и из последнего - вундервафля
А что не похоже то? А, Машка-наркомашка?
muuroomaa 21 марта 2018 | 22:40
muuroomaa: прочитал и сам опупел - до чего похоже. И всё же Гитлер - чудовище, а Путин пока в сравнении с ним очень даже приличный дядька. У Адди только одна положительная черта в сравнении с Вовой - он УЖЕ сдох, а Вова пока нет