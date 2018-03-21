Z Архив новостей новости
5 32 6 3019
22:06, 21 марта 2018

МИД РФ считает неприемлемым высказывания Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина

Российский МИД считает неприемлемым высказывания министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина. Джонсон согласился с одним из депутатов британского парламента, который провел сегодня параллель между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Фейсбуке, что Джонсон, по всей видимости, отравлен ядом ненависти, злобы, непрофессионализма и хамства. Глава британского МИДа согласился с тем, что Владимир Путин пытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – точно так, как же Адольф Гитлер стремился сделать с помощью Олимпиады.

Комментарии

32

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

brocer 21 марта 2018 | 22:08

А Джонсон прав. Политики всегда сидят на всяком спорте сверху. И не ток в РФ. А Англии аналогично.

russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 22:12

brocer: СОГЛАСЕН, СРАВНЕНИЕ НЕ УДАЧНОЕ,
Гитлер не травил немецких детей отходами со свалки, как как карлик в Волоколамске.

brocer 21 марта 2018 | 22:21

russkie_za_sverjenie: Он немецких детей неправильной национальности травил в газовых камерах. А Путин интернационалист. Травит всех. Вот и разница.

kottigr1 21 марта 2018 | 22:39

brocer: Странно, что "зажигание" у Захаровой такое позднее, подобное заявление только одно..
Всего за период правления Путина - его сравнивали с Гитлером 5.836 раз. В том числе в 748 случаях метафора была прямой: "Путин - это Гитлер", "Путин и Гитлер", "Путин как Гитлер", "Гитлер как Путин", "Путин = Гитлер", "Путин равен Гитлеру", и другие похожие выражения.
Среди СМИ, которые часто позволяли себе такие сравнения, британские и американские издания The Independent, The Telegraph, The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal и другие, а также - несколько агентств новостей - CNN, Reuters, Agence France Presse, The Associated Press, Karnitsching 2014, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau и другие издания не удержались от сравнения Путина с Гитлером.

the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:13

Рыжая свинья не может простить, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, вот и гадит на пару со старой ведьмой.

kottigr1 21 марта 2018 | 22:28

the_same__sandro__: До Путина только Гитлер нападал на Украину и оккупировал Крым.. но Путин быстро нагнал своего кумира..

the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:30

kottigr1:
Рыжей свинье насрать на Украину, как и старой ведьме. Они хотели чемпионат, но для развития мирового футбола его получила Россия, вот эти крысы и бесятся.

kottigr1 21 марта 2018 | 22:34

the_same__sandro__: А зачем Вашим родителям чемпионат по футболу ? Чего они у Вас так сильно переживают ?

the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:36

kottigr1:
Пусть для тоби будет загадкой.

duch_nec 21 марта 2018 | 22:14

brocer: Джонсон не совсем прав.
Покойный Бжезинский указал на существенное отличие Путина от Гитлера,
которое позволяет им управлять.

«Я думаю, что [между Путиным и Гитлером] есть некоторые общие черты, но также есть определенные различия. Гитлер никогда не был особо заинтересован в том, чтобы лично иметь много денег. Путин же имеет побочный интерес в том, чтобы обогатиться», — указал Бжезинский.

otets_zvezdonyi_ 21 марта 2018 | 22:39

duch_nec: побочный?? вообще-то это его прямой интерес, Бжезинский был не полностью в теме

margosher 21 марта 2018 | 22:11

Не согласны с Джонсоном? А вы докажииите, что это не так. ;)

kinnlade 21 марта 2018 | 22:16

margosher: Ну ты ведь жива и на свободе!

vilingrad 21 марта 2018 | 22:24

kinnlade: А шо он такого сказал? А портянки обиделись:)

vladimir1917 21 марта 2018 | 22:19

margosher: ты проститутка, не согласна?
а докажи, что это не так ;)

margosher 21 марта 2018 | 22:45

vladimir1917: :))) Это легко. Проститутки зарабатывают деньги, а я не работаю. Денег нет.

ura_123 21 марта 2018 | 22:14

И в чём же Борис не прав?

andy66 21 марта 2018 | 22:32

ura_123: "Борис, ты прав!" (С)

kitcat 21 марта 2018 | 22:14

Да у них просто аллергия на правду.

curious69_ 21 марта 2018 | 22:17

//Глава британского МИДа согласился с тем, что Владимир Путин пытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – точно так, как же Адольф Гитлер стремился сделать с помощью Олимпиады.//
А что не так? Абсолютно верное предположение.... И ещё не в пользу путина: До 1939 года ( начало войны) в германии не было ни одного % жителей ,живших ниже прожиточного минимума. А в России таких более 20%.

(комментарий скрыт)

hz6691 21 марта 2018 | 22:20

Я тоже считают неприемлемым такое сравнение. Усов нет и рисует хуже!

(комментарий скрыт)

gригорьич 21 марта 2018 | 22:24

Самое забавное в этой новости это то, что обвинения в хамстве поступили от патологической трамвайной хамки Захаровой.

bozk 21 марта 2018 | 22:24

Без шуток. Я вообще не сторонник путинизма. Но сравнение с гитлером - это низко и не соответствует действительности.

vladimir1917 21 марта 2018 | 22:24

а этот туалетный ершик не упомянул о зигующих английских спортсменах на этой Олимпиаде?

plank1957 21 марта 2018 | 22:27

Надо подать в суд не Джонсона, в Тверской или Басманный.

i_c_e 21 марта 2018 | 22:29

МИД РФ, похоже, ночей не спит, выискивает упоминания о России. Не верю, что заседание парламента было посвящено обсуждению аналогий между Гитлером и Путиным. Ну сказанул кто-то в эту сторону (и, по мне, вполне правильно) — тут же вякнуть надо (при чём для своих, так как сомневаюсь, что за высазываниями Захаровой с замиранием сердца следит весь Мир).

inkphone 21 марта 2018 | 22:30

Пусть станцует, только угловато. Тогда будет понятно, что это "заявляет МИД РФ", а не какая-то дурочка бормочет.

alshatrs 21 марта 2018 | 22:31

ну вот наконец и дожили до светлых времён.

salut__521 21 марта 2018 | 22:33

Сравнение справедливое, а главное, приятное фюрерскому уху, ибо такой чести достоен не каждый людоед, а заслуженный и с большими планами...

cukker 21 марта 2018 | 22:34

похожие с Терезой Мей на персонажи из фильмов ужасов, эти дегенераты уже построили фашисткое государство, где в роли евреев выступают русские, которых травят и хотят загнать в концентраионные лагеря всю русскую диаспору

muuroomaa 21 марта 2018 | 22:35

".... вывел страну из политического упадка и создал Великую ,,,," (Вова-Адди-Россия-Германия)
Немцы и австрийцы (русские и украинцы) - один народ
https://history.wikireading.ru/157540 - про Судеты и освобождение из тяжёлой неволи судетских немцев (правда немчура не догадалась поставить в Карловых Варах памятник эСэСовцу, ебущему кота - культура-то великая, а вот тут тямы не хватило. Неруси одним словом)
Ну и из последнего - вундервафля

А что не похоже то? А, Машка-наркомашка?

muuroomaa 21 марта 2018 | 22:40

muuroomaa: прочитал и сам опупел - до чего похоже. И всё же Гитлер - чудовище, а Путин пока в сравнении с ним очень даже приличный дядька. У Адди только одна положительная черта в сравнении с Вовой - он УЖЕ сдох, а Вова пока нет

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5927 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 362 6 5453 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 359 6 7609 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14090 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 100 6 7295 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 214 6 15660 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8436 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6942 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11607 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 276 6 23056 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Новости

Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги Об этом говорится в послании министра юстиции Нидерландов парламенту страны…

5 90 6 7656
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5801 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 179 6 16093 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14285 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…

5 469 6 46923 17.03
Kкрым, строительство, общество, аэропорты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7266 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент США в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс»...

5 59 6 35060
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 238 6 169060 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 161 6 19334 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 319732 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 303 6 198376 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6805904
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3359802

Сегодня в эфире