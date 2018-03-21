«Интерфакс» изменил текст новости и извинился перед заммэра Москвы Печатниковым за якобы некорректное цитирование
Журналисты «Интерфакса» изменили текст новости и лично извиниться перед заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым за якобы некорректное цитирование. Чиновник позволил себе резонансное высказывание о лечении онкобольных.
Информационное агентство «Интерфакс»
поменяло заголовок и текст новости, в которой приводилось высказывание Леонида Печатникова. Издание решило убрать из заметки слова о том, что «заммэра Москвы оценил идею азиатских стран лечить рак в поздней стадии за счет онкобольного». Однако именно эту мысль чиновник высказал ранее на пресс-конференции.
В новой версии «Интерфакс» существенно смягчил слова Печатникова. Так, согласно тексту, в Южной Корее человеку, не прошедшему плановую диспансеризацию, пересматривают финансовые условия медстраховки. А в заголовке информационное агентство пишет лишь о желании заммэра стимулировать население на ранее выявление рака.
Опровержение пресс-службы Печатникова также получило Радио Свобода. В нем говорится, что в изначальной публикации была допущена ошибка.
Комментарии10
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alexander25101977 21 марта 2018 | 22:10
Поведение путинских холуев и назначенцев. Обосрать, а потом заставить ещё извиняться перед собой обосранных.
jidkov 21 марта 2018 | 22:14
Как ни меняй текст, ни извиняйся - а всё равно чиновник подлец. Заслужил высылку в азиатские страны...
prutkov100 21 марта 2018 | 22:32
Слово не воробей - вылетит не поймаешь . Можно десять раз менять текст , но первое слово - дороже второго .
wuwer 21 марта 2018 | 22:13
вывсёврёте...этонемы...вынеправильноперевели
Да он вообще хотел свои деньги вложить в лечение других ...жена с любовницей просто не разрешили )))
filipp14262 21 марта 2018 | 22:27
Любой врач, имеющий дело с онкологией, подтвердит что у нас не умеют диагностировать рак на ранних стадиях - ваши анализы на диспансеризации ничего не покажут. Так что рак в России - приговор.
bozk 21 марта 2018 | 22:28
Желтая пресса, фейк ньюс, пропаганда. Почему мы не оцениваем те случаи, когда пресса извиняется перед человеком???!
inna2101 21 марта 2018 | 22:37
Ну-ну. Засуетился.
i_c_e 21 марта 2018 | 22:38
Печатников в Корее со страховкой живёт, похоже. Или родственник какой. И у того рак нашли, и деньги на лечение требуют.
Пожалеть надо семью, а не изголяться.
У нас что-то не видел машин от мед. страховки, разъезжающих с предложением провести «раннюю диагностику»
jetsam 21 марта 2018 | 22:42
i_c_e: плохо смотрели. они черного цвета. с хвойными веточками. проводят не только раннюю, но и окончательную диагностику.
estate_photo 21 марта 2018 | 22:45
И кто бы объяснил этому чинуше, что в Южной Корее человек может заключить договор медицинского страхования с разными страховыми компаниями и на, соответственно, разных условиях.