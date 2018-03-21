«Интерфакс» изменил текст новости и извинился перед заммэра Москвы Печатниковым за якобы некорректное цитирование

Журналисты «Интерфакса» изменили текст новости и лично извиниться перед заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым за якобы некорректное цитирование. Чиновник позволил себе резонансное высказывание о лечении онкобольных.

Информационное агентство «Интерфакс»

поменяло заголовок и текст новости, в которой приводилось высказывание Леонида Печатникова. Издание решило убрать из заметки слова о том, что «заммэра Москвы оценил идею азиатских стран лечить рак в поздней стадии за счет онкобольного». Однако именно эту мысль чиновник высказал ранее на пресс-конференции.

В новой версии «Интерфакс» существенно смягчил слова Печатникова. Так, согласно тексту, в Южной Корее человеку, не прошедшему плановую диспансеризацию, пересматривают финансовые условия медстраховки. А в заголовке информационное агентство пишет лишь о желании заммэра стимулировать население на ранее выявление рака.

Опровержение пресс-службы Печатникова также получило Радио Свобода. В нем говорится, что в изначальной публикации была допущена ошибка.