Стихийный митинг прошел сегодня в Волоколамске у здания больницы

Туда привозили детей, которые жаловались на недомогание, головокружения и тошноту из-за неприятного запаха в городе. По разным данным, в акции участвовали более тысячи человек. При этом, жители напали на главу Волоколамского района, единоросса Евгения Гаврилова. Видео инцидента показал канал RTVi.

Также сообщалось, что собравшиеся закидали снежками губернатора Московской области Андрея Воробьева, который приезжал на полигон и в больницу. Кроме того, люди скандировали требование к Воробьеву уйти в отставку.

Позже из Волоколамска поступали сообщения о том, что жители пытаются блокировать въезд на мусорный полигон Ядрово, который, по их словам, является главным источником неприятного запаха. Также сообщалось, что в город прибыл ОМОН, но о задержаниях ничего неизвестно. Местные активисты пишут в соцсетях, что сейчас пытаются согласовать с городскими властями в ближайшую субботу проведение митинга против мусорного полигона.

Проблема мусорного полигона «Ядрово» будет решена, ведь главная задача администрации – забота о здоровье и комфорте жителей, но на это потребуется какое-то время. Об этом в интервью телеканалу «360°» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она добавила, что администрация Волоколамска готова помочь школьникам с организацией оздоровительных путевок.

Местные активисты пишут в соцсетях, что сейчас пытаются согласовать с городскими властями в ближайшую субботу проведение митинга против мусорного полигона.