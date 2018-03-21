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22:02, 21 марта 2018

Стихийный митинг прошел сегодня в Волоколамске у здания больницы

Туда привозили детей, которые жаловались на недомогание, головокружения и тошноту из-за неприятного запаха в городе. По разным данным, в акции участвовали более тысячи человек. При этом, жители напали на главу Волоколамского района, единоросса Евгения Гаврилова. Видео инцидента показал канал RTVi.

Также сообщалось, что собравшиеся закидали снежками губернатора Московской области Андрея Воробьева, который приезжал на полигон и в больницу. Кроме того, люди скандировали требование к Воробьеву уйти в отставку.

Позже из Волоколамска поступали сообщения о том, что жители пытаются блокировать въезд на мусорный полигон Ядрово, который, по их словам, является главным источником неприятного запаха. Также сообщалось, что в город прибыл ОМОН, но о задержаниях ничего неизвестно. Местные активисты пишут в соцсетях, что сейчас пытаются согласовать с городскими властями в ближайшую субботу проведение митинга против мусорного полигона.

Проблема мусорного полигона «Ядрово» будет решена, ведь главная задача администрации – забота о здоровье и комфорте жителей, но на это потребуется какое-то время. Об этом в интервью телеканалу «360°» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она добавила, что администрация Волоколамска готова помочь школьникам с организацией оздоровительных путевок.

Местные активисты пишут в соцсетях, что сейчас пытаются согласовать с городскими властями в ближайшую субботу проведение митинга против мусорного полигона.

Комментарии

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bobiksdoh 21 марта 2018 | 22:08

Путен придет, порядок наведет.

alexander25101977 21 марта 2018 | 22:12

bobiksdoh: Не приедет. Это только после прямой-кривой линии после инаугу-гу-гурации только сможет сделать. Пока никак.

russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 22:14

alexander25101977: Нельзя сравнивать главвора РФ с Гитлером. Адольф не травил немецких детей отходами со свалки, как карлик в Волоколамске.

alexander25101977 21 марта 2018 | 22:24

russkie_za_sverjenie: Причём тут сейчас Гитлер. Это Вы меня с Джонсоном перепутали. Эта новость в другой колонке. И я её тоже комментировал. И тоже не согласился со сравнением.

igorrrpadlowitchs 21 марта 2018 | 22:31

bobiksdoh: митинговать нужно было раньше, когда крысёныша выбирали! Теперь пришло время расплачиваться!

komandarm_68 21 марта 2018 | 22:09

Вот только куда вывозить московский мусор?...

iiirak 21 марта 2018 | 22:34

komandarm_68: В кремль и на красную площадь!

bobiksdoh 21 марта 2018 | 22:14

Не понимаю я протестующих. Только что отметили такой праздник, выбрали Путена, радоваться не нарадоваться. Ну поблюют детки, ну, всякое бывает, так это же пустяки житейские на фоне триумфа Путена.

alexander25101977 21 марта 2018 | 22:15

Затем всех детей выпишут, вывезут, дело замнут, свалку перенесут. Заметим, что по ТИВИ сегодня ни слова о стихийном митинге. Всё Великобританию ругают. Покоя не даёт этот скрипаль. Кремль всерьёз надулся. Не до внутренних проблем ему сейчас... впрочем, как и всегда.

lisitsa1962 21 марта 2018 | 22:15

Перефразируя. "Бачили очі кого вибирали..." Детей только жалко, у них выбора не было

mixanazarov 21 марта 2018 | 22:26

Администрация Волоколамска будет помогать школьникам с организацией оздоровительных путевок - это ж мать родная так делает. Надо что бы хоронили еще бы за счёт администрации .

valevy 21 марта 2018 | 22:38

Интересны результаты выборов по Волоколамску. Может быть они сами именно этого и хотели?

drtomsky 21 марта 2018 | 22:41

Посмотреть бы на результаты голосования за Путина в Волоколамске. У него там тоже 76%? Или поменьше?

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