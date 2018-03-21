РБК отзывает своих журналистов из Госдумы...

В холдинге таким образом не согласны с решением Комиссии по этике, которая разбирала дело депутата Леонида Слуцкого. Члены Комиссии посчитали, что нет никаких подтверждений домогательств Слуцкого к журналисткам.

Как сказал в разговоре с журналистами после заседания комиссии ее руководитель Отари Аршба, они не увидели поведенческих нарушений в действиях Слуцкого.

В Комиссию по этике обратились три журналистки с жалобой на действия Слуцкого. Сам глава думского Комитета по международным делам обвинения отвергает.

Решение РБК отозвать журналистов в Госдуме расценили как попытку оказать давление на депутатов. Как сказал ТАСС глава комиссии по этике Отари Аршба, участники сегодняшнего заседания не могут назначать виновных, как бы кому ни хотелось. Решения должны приниматься в рамках правового поля, что и было сделано, подчеркнул парламентарий.