РБК отзывает своих журналистов из Госдумы
В холдинге таким образом не согласны с решением Комиссии по этике, которая разбирала дело депутата Леонида Слуцкого. Члены Комиссии посчитали, что нет никаких подтверждений домогательств Слуцкого к журналисткам.
Как сказал в разговоре с журналистами после заседания комиссии ее руководитель Отари Аршба, они не увидели поведенческих нарушений в действиях Слуцкого.
В Комиссию по этике обратились три журналистки с жалобой на действия Слуцкого. Сам глава думского Комитета по международным делам обвинения отвергает.
Решение РБК отозвать журналистов в Госдуме расценили как попытку оказать давление на депутатов. Как сказал ТАСС глава комиссии по этике Отари Аршба, участники сегодняшнего заседания не могут назначать виновных, как бы кому ни хотелось. Решения должны приниматься в рамках правового поля, что и было сделано, подчеркнул парламентарий.
Комментарии17
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the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:05
А может быть журналисткам идущим в думу одевать стальные пояса верности, где на месте предполагаемого лобка устанавливать шипы?
spec71205 21 марта 2018 | 22:21
the_same__sandro__: в можете эту госдуру пустит на воздух как и само не существуещее государства 404!!! Вот на фиг этот бордел дорогим москвичам! ))
the_same__sandro__ 21 марта 2018 | 22:22
spec71205:
Нужно назвать данный пояс в честь пострадавшей журналистки "лобок Фариды".
patrik04 21 марта 2018 | 22:25
РБК отзывает своих журналистов из Госдумы...
Если их не поддержат артистки театра "У Никитских ворот", то эта акция не привлечёт внимание россиян к проблем насилия на работе.
matros__koshkin__86 21 марта 2018 | 22:40
Любой, прочитавший даже не все, а только лишь тщательно подобранные выдержки из записи общения Слуцкого с этой самой Фаридой, не сможет не отметить, что до этой встречи они были более чем близко знакомы и во время этого знакомства Слуцкий хватал Фариду не только за лобок, но за, по ее словам, пизду (я сказал словами самой Фариды: за пизду). И именно по причине давнего знакомства действия Слуцкого не могут расцениваться как домогательства. Если бы в кабинет к Слуцкому пришла егойная жена, а он схватил бы ее за жопу, это что, тоже жомогательство было бы? Так что максимум, что можно пришить Слуцкому, это аморалка, но никак не харасмент.
grizzlybear 21 марта 2018 | 22:06
Да, уж: "с Думы выдачи нет!"
:(
svetnik55 21 марта 2018 | 22:12
Из этой, так называемой думы, должны уйти все порядочные СМИ. Пусть остаются «Комсомолки» и иная желтая пресса. Зачем находится в здании, где ничего не решается, где собрались одни политические проститутки. Что они могут сказать, что они могут сделать, если над ими давно рулит исполнительная власть, а законодательный орган- никто и зовут его никак.
el_borz 21 марта 2018 | 22:28
Давайте так рассуждать.
На фоне голубого контингента в Госдуме и Совета Федерации, Слуцкий просто мачо-красавчик.Не посрамил имя русского мужчины. Не перевелись еще на руси мужики.
Во вторых, просто противно принимать обвинения после семи лет случившегося.
Просто абсурд.Где они были эти годы, целомудренные наши барышни-журналистки? Почему молчали? Может это заказ со стороны оппонентоа Слуцкого, с целью компроментации? Насмотрелись пиндоских харасментов, понимаешь ли..
Или просто пиар забытых дам? По рецепту Рыбки.
И в третьих..Слуцкий конечно негодяй...но он просто любвеобильный от природы, поэтому он не виноват, природа дает знать свое.Не всем же быть трахальщиком все,что движется?
И последнее,..достали все эти пародии всего грязного американского.
Свое ничего не могут выдумать..ничего.Все эти шоу программы, сценарии, фильмы, песни, тексты, названия, ввод в российский лексикон все эти американские слова, слэнги..Давайте свое, русское.
Будьте собою.. Живите своей жизнью.
Дамам позор, Слуцкому респект!
taglit 21 марта 2018 | 22:41
el_borz: остракизм не помешал бы Слуцкому...
semper_fidelis 21 марта 2018 | 22:15
То есть, если журналист в ГД не нужен информагентству, то журналиста уволят. Я правильно понимаю?
pusin_patriot 21 марта 2018 | 22:32
semper_fidelis: Нет, неправильно. Просто переключатся с освещения перемещения тушек по коридорам с простой функциональностью легитимизации спущенных из Кремля решений, освещения нулей с умным видом штампующих готовые решения, на что-то более приближенное к реальной жизни.
semper_fidelis 21 марта 2018 | 22:44
pusin_patriot: Не всё так просто. Стоило пригрозить англосаксам, что в ответ на лишение РТ лицензии в РФ будут закрыты все их корпункты, как они тут же про лишение лицензии забыли. Потому что журналист, вещающий с места событий, вызывает больше доверия.
spec71205 21 марта 2018 | 22:16
Лишнее доказательство как фидерацию привротили в СКОТНЫЙ ДВОР! -и как барин настлует в стоилах кого захотел! Правда до Фариду насиловал свой скот. Ну а когда решил можно всех обломился!!! Что получается до Фариды всех журналистов женского пола насиловал в этой Госдуме и они как крепостные молчали)) ещё и нас учили жить )) скажите спасибо Фариде...если не она вам и далше пароли в туалетах Госдумы заставляя занимается арально аналным сексом!))) Бу ГА ГА!!!
nanaryfive 21 марта 2018 | 22:20
РБК отзывает своих журналистов из Госдумы
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Как же Фсётаки страшно жить! При путене Фсе Фсех харасмантят. НЕЗАБУДИМНЕПРАСТИМ!
inkphone 21 марта 2018 | 22:22
Ой, а что такое случилось? Лгать им можно, а ущипнуть их нельзя?
pushok1971 21 марта 2018 | 22:25
Случка слуцкого - это не сучка горного!
j_partizan 21 марта 2018 | 22:36
Выборы президента всё показали. Так что заткните свои рты и наслаждайтесь.