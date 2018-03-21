Посол России: Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство, — утверждает посол России Александр Яковенко. По его словам, отчасти из-за этого британские власти отказываются предоставлять России информацию о состоянии бывшего агента. Дочь Скрипаля, Юлия, которая также пострадала от нервно-паралитического вещества в Солсбери, имеет лишь российское гражданство, но в отношении нее Лондон предоставляет дозированную информацию, — добавил Яковенко.



Покушение на Скрипаля и его дочь произошло в начале месяца. Сообщалось, что она они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Больше об их самочувствии не сообщалось.

Лондон обвиняет в причастности к этому покушению Москву. В Москве эти обвинения отвергают.