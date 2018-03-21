Посол России: Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство, — утверждает посол России Александр Яковенко. По его словам, отчасти из-за этого британские власти отказываются предоставлять России информацию о состоянии бывшего агента. Дочь Скрипаля, Юлия, которая также пострадала от нервно-паралитического вещества в Солсбери, имеет лишь российское гражданство, но в отношении нее Лондон предоставляет дозированную информацию, — добавил Яковенко.
Покушение на Скрипаля и его дочь произошло в начале месяца. Сообщалось, что она они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Больше об их самочувствии не сообщалось.
Лондон обвиняет в причастности к этому покушению Москву. В Москве эти обвинения отвергают.
Комментарии19
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duch_nec 21 марта 2018 | 21:42
Убийца хочет иметь информацию о состоянии жертвы.
Интересно с какой целью?
Кто подскажет?
arye_11 21 марта 2018 | 21:44
duch_nec:
"Контрольный выстрел"...
Любыми путями, но дело надо закончить.
brocer 21 марта 2018 | 21:49
duch_nec: От яда сильнее VX пару кварталов бы закашляло. Мертв уже чел если Путин (надеюсь) его траванул именно этим ядом. Но по всему судя, и не Путин, и не этим ядом. А я так надеялся на него. Скрипач скоро интервью даст похоже, на пару с дочерью.
Британские антидоты блин. ))
duch_nec 21 марта 2018 | 21:58
brocer: Я понимаю, что ты идиот, но травили не как в Норд-Осте, а дозированно.
Все-таки заграница, а в экспортном исполнении в России все лучше.
Это в Москве могли травануть пару кварталов,
а в Солсбери задели только 25 человек.
brocer 21 марта 2018 | 22:11
duch_nec: Я жалею только о том, что это сделали не наши спец службы (скорее всего). так что.. Надо ли мне писать?
duch_nec 21 марта 2018 | 22:16
brocer: А ты и так это делаешь, только под себя, видимо.
Мне кажется, что ты в маразме уже.
такую глупость может писать только идиот.
brocer 21 марта 2018 | 22:23
duch_nec: Вот мне много раз хотелось вам ответить на очередной коммент, но держался от общения с идиотами. И вам того же желаю.
duch_nec 21 марта 2018 | 22:27
brocer: мадам, я вас извиняю, потому что вы в маразме и даже пол свой путаете.
Часто вы пишете о себе в женском роде.
brocer 21 марта 2018 | 22:35
duch_nec: Блядь пьная. Читать научись ))
russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 21:42
В ряду Русских Богатырей – Мельдоний, Полоний и Плутоний – появился Новичок.
rassvet_12 21 марта 2018 | 22:01
russkie_za_sverjenie: Ещё Хохлоний.
gelont 21 марта 2018 | 21:43
Так его за двойное гражданство хотели жизни лишить ? А если серьезно , то кремлевские уши очень отчетливо видны . Нехорошая цепочка прослеживается . Сходу и не отбрехаться , даже опытной захаровой .
brocer 21 марта 2018 | 21:51
gelont: Как нейтральный наблюдатель скажу - ничего там не видно. А мне пофиг кто там что говорит.
В РФ если его Путин приказал травануть, ему в плюс пойдет. А если отказываются, то странно.
bozk 21 марта 2018 | 21:51
Вряд ли, не поверю, что ему дали британский паспорт, если речь об этом
cypher 21 марта 2018 | 21:56
да ладно.... шулера поймали за руку, а он всё продолжает строить из себя честного человека.
Ворам, лжецам и убийцам не верят, их посылают нах!
И вся недолгая.
Так что утритесь, послы путынызма.
gelont 21 марта 2018 | 22:38
cypher: Да его не за руку поймали , он уже в дверях автозака раскорячился с криками " а вы докажите " . Позорище .
shlevet 21 марта 2018 | 21:57
Британия - прекрати убивать наших граждан!
all_seeing74 21 марта 2018 | 22:08
Мне вот интересно, мелькало сообщение, якобы от этого "новичка" есть антидот, росия уже предоставила его великобритании?! Может предлагала , а англичане отказались?(((
spec71205 21 марта 2018 | 22:26
...на федерации каждый второй или третьий имеет по несколько гражданств! Дочери путина в том числе! -не плети кружева посол...скажи зачем наказали прокаженого!