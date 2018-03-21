Фонд Маршалла признан в России нежелательной организацией

Об этом сегодня сообщили в министерстве юстиции России. В список нежелательных внесли на основании решения заместителя генпрокурора, — пояснили в ведомстве. На сегодняшний день в этом перечне уже 14 неправительственных международных организаций. Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов был основан бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Его целью провозглашено укрепление Трансатлантического сотрудничества.

За что фонд включили в список нежелательных организаций, в Минюсте не сообщили.