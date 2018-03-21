Фонд Маршалла признан в России нежелательной организацией
Об этом сегодня сообщили в министерстве юстиции России. В список нежелательных внесли на основании решения заместителя генпрокурора, — пояснили в ведомстве. На сегодняшний день в этом перечне уже 14 неправительственных международных организаций. Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов был основан бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Его целью провозглашено укрепление Трансатлантического сотрудничества.
За что фонд включили в список нежелательных организаций, в Минюсте не сообщили.
Комментарии9
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duch_nec 21 марта 2018 | 21:39
Любая организация в РФ нежелательна .Кроме тех, которые кремлины организовали и контролируют.
jidkov 21 марта 2018 | 21:40
Сейчас здесь адепты чучхе в фаворе...
kottigr1 21 марта 2018 | 21:43
jidkov: Не проще ли сразу опубликовать списки разрешенных в РФ организаций ? .. Банки позакрывали, НКО разогнали, благотворительные фонды загнобили, СМИ уничтожили.. Кроме ФСБ уже наверное скоро и организаций в России не останется..
democ 21 марта 2018 | 21:47
Сотрудничество отпало само собой. Это первая "ярчайшая победа".
doubleman 21 марта 2018 | 21:56
да ни за что. просто с бодуна
liberal_vulgaris 21 марта 2018 | 21:57
Все меньше мест в России, где бессистемная оппозиция может насосать себе грант. Скоро нестройными колоннами на панель пойдут, жить ведь как-то надо :)
kochar 21 марта 2018 | 22:09
Фильм "Зайчик" Быкова во всей красе.
Жаль,что не дожил,сценарий классный.
disdai 21 марта 2018 | 22:17
- Путин, делать-то хоть что-нибудь умеешь?
- Не-е, только говнить!
drtomsky 21 марта 2018 | 22:44
Ксенофобия на марше. Мы напоминаем голодную озлобленную собаку на цепи.