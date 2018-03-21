Члена федерального политсовета ПАРНАС и учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова задержали в Москве для принудительной доставки в суд по административному делу. Причиной стала опубликованная расшифровка разговора губернатора республики Алтай, в которой по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Михайлов.

Он должен выпалить два административных штрафа по 4000 рублей. Однако, по словам журналиста, его транспортировка в Горно-Алтайск обойдется в несколько раз дороже.