Члена федерального политсовета ПАРНАС и учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова задержали в Москве
Члена федерального политсовета ПАРНАС и учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова задержали в Москве для принудительной доставки в суд по административному делу. Причиной стала опубликованная расшифровка разговора губернатора республики Алтай, в которой по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Михайлов.
Он должен выпалить два административных штрафа по 4000 рублей. Однако, по словам журналиста, его транспортировка в Горно-Алтайск обойдется в несколько раз дороже.
Комментарии10
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rassvet_12 21 марта 2018 | 21:34
Самого члена федерального политсовета задержали ироды!
prutkov100 21 марта 2018 | 21:40
...по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова....
А , я то думаю - Почему у нас нет денег ? Оказывается за нами всеми следит Роскомнадзор и автоматически постоянно штрафует , так как без нецензурных слов описать нашу жизнь невозможно .
ura_123 21 марта 2018 | 21:51
rassvet_12: Который предал гласности расшифровку ствол ВАШЕГО губернатора о ВАС,правда недостаточно "запиканных", не так ли?
sedoff 21 марта 2018 | 22:33
То есть, губернатор матерится, как пьяный сапожник, а штрафуют журналиста за то, что он плохо замаскировал эту матерщину?
Полагаю, что это всё, что нужно знать о России.
pmasel 21 марта 2018 | 22:43
"Александр Васильевич в подобных эмоциональных ситауциях не матерится, нет-нет. Он просто матом разговаривает, - поясняет экс-глава Республики Алтай Семен Иванович Зубакин. - Ни для кого не секрет, что вспылить на ровном месте для Бердникова - обычное дело. Первое лицо региона никогда не смущало ни наличие людей, ни обстановка - маты летали только так. И говорить о том, что такой эмоциональный диалог с Адарин ни что иное, как случайность, мягко говоря - вводить людей в заблуждение!".
fantforbarbi 21 марта 2018 | 21:36
После выборов 2018 полагаю звание оппозиционер надо приравнять к самоубийцам. И ,правда, это уже не смешно ,а абсолютно глупо.
wuwer 21 марта 2018 | 21:41
))) Матерился один...а штрафуют другого
democ 21 марта 2018 | 21:42
Надо было вместо матерных слов печатать "пип" или "пиии".
alexander25101977 21 марта 2018 | 21:43
Насколько мне известно, бердяников или бредятников (какая разница - все эти путинские холуи-назначенцы на одно лицо) матом крыл всех жителей Алтая. И Михайлов это донёс до общественности. Вот холуй и отомстил, через главный путинский надзорный курятник. Там поднялся галдёж и лай... Вступились за назначенца-единоросса. А надо бы теперича жителям Алтая вытащить эту суку из его крутого авто или прямо из кабинета и набить ему морду, как это сделали жители Подмосковья со своими чиновниками во время митинга против свалок.
semper_fidelis 21 марта 2018 | 22:18
Как писал Константин Батюшков, "познакомился со всем Парнасом. Этаких рож не видывал!"