Z Архив новостей новости
5 10 6 1039
Эксклюзив Эха 21:30, 21 марта 2018

Члена федерального политсовета ПАРНАС и учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова задержали в Москве

Члена федерального политсовета ПАРНАС и учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова задержали в Москве для принудительной доставки в суд по административному делу. Причиной стала опубликованная расшифровка разговора губернатора республики Алтай, в которой по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Сергей Михайлов.

Он должен выпалить два административных штрафа по 4000 рублей. Однако, по словам журналиста, его транспортировка в Горно-Алтайск обойдется в несколько раз дороже.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

rassvet_12 21 марта 2018 | 21:34

Самого члена федерального политсовета задержали ироды!

prutkov100 21 марта 2018 | 21:40

...по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова....
А , я то думаю - Почему у нас нет денег ? Оказывается за нами всеми следит Роскомнадзор и автоматически постоянно штрафует , так как без нецензурных слов описать нашу жизнь невозможно .

ura_123 21 марта 2018 | 21:51

rassvet_12: Который предал гласности расшифровку ствол ВАШЕГО губернатора о ВАС,правда недостаточно "запиканных", не так ли?

sedoff 21 марта 2018 | 22:33

То есть, губернатор матерится, как пьяный сапожник, а штрафуют журналиста за то, что он плохо замаскировал эту матерщину?
Полагаю, что это всё, что нужно знать о России.

pmasel 21 марта 2018 | 22:43

"Александр Васильевич в подобных эмоциональных ситауциях не матерится, нет-нет. Он просто матом разговаривает, - поясняет экс-глава Республики Алтай Семен Иванович Зубакин. - Ни для кого не секрет, что вспылить на ровном месте для Бердникова - обычное дело. Первое лицо региона никогда не смущало ни наличие людей, ни обстановка - маты летали только так. И говорить о том, что такой эмоциональный диалог с Адарин ни что иное, как случайность, мягко говоря - вводить людей в заблуждение!".

fantforbarbi 21 марта 2018 | 21:36

После выборов 2018 полагаю звание оппозиционер надо приравнять к самоубийцам. И ,правда, это уже не смешно ,а абсолютно глупо.

wuwer 21 марта 2018 | 21:41

))) Матерился один...а штрафуют другого

democ 21 марта 2018 | 21:42

Надо было вместо матерных слов печатать "пип" или "пиии".

alexander25101977 21 марта 2018 | 21:43

Насколько мне известно, бердяников или бредятников (какая разница - все эти путинские холуи-назначенцы на одно лицо) матом крыл всех жителей Алтая. И Михайлов это донёс до общественности. Вот холуй и отомстил, через главный путинский надзорный курятник. Там поднялся галдёж и лай... Вступились за назначенца-единоросса. А надо бы теперича жителям Алтая вытащить эту суку из его крутого авто или прямо из кабинета и набить ему морду, как это сделали жители Подмосковья со своими чиновниками во время митинга против свалок.

semper_fidelis 21 марта 2018 | 22:18

Как писал Константин Батюшков, "познакомился со всем Парнасом. Этаких рож не видывал!"

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5927 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 362 6 5453 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 359 6 7609 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14090 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 100 6 7295 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 214 6 15660 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8436 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6942 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11607 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 276 6 23056 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Новости

Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги Об этом говорится в послании министра юстиции Нидерландов парламенту страны…

5 90 6 7656
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5801 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 179 6 16093 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14285 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…

5 469 6 46923 17.03
Kкрым, строительство, общество, аэропорты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7266 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент США в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс»...

5 59 6 35060
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 238 6 169060 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 161 6 19334 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 319732 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 303 6 198376 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6805904
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3359802

Сегодня в эфире