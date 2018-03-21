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21:30, 21 марта 2018

Мусор на полигон Ядрово у Волоколамска перестанут завозить с пятницы

Там начнутся работы по дегазации, -передает РИА Новости со ссылкой на подмосковную администрацию. Жители Волоколамска давно уже требуют закрыть свалку. Сегодня сразу несколько десятков детей обратились к врачам с жалобами на недомогание. По словам горожан, это связано с очередным выбросом свалочного газа на полигоне.

Уже несколько часов у здания Центральной районной больницы проходит стихийный митинг. Туда приезжал глава Московской области Андрей Воробьев. Некоторые участники митинга встретили его свистом и криками «В отставку!».

Комментарии

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shlevet 21 марта 2018 | 21:36

А куда начнут?






mumaras 21 марта 2018 | 21:54

shlevet: В Воронеж....

prutkov100 21 марта 2018 | 21:56

Мусор на полигон Ядрово у Волоколамска перестанут завозить с пятницы...
Поздно , людей уже отравили и последствия очень скоро себя проявят .

duch_nec 21 марта 2018 | 22:02

shlevet: Да, писец подкрался с неожиданной стороны.
Все ждали нападения США, а Россия сама себя топит в дерьме.
Это ведь сейчас морозы, а что летом будет.

klop_27 21 марта 2018 | 21:37

И что? Газы то не со свежего мусора.

popov_m 21 марта 2018 | 21:37

Не уж то Путин приказал?

lisitsa1962 21 марта 2018 | 21:39

И это ещё холодно. Что же там будет через пару недель к Пасхе когда начнёт всё таять? А потом когда пойдёт жара? Бедные дети...

vtodorol 21 марта 2018 | 21:40

Террористическая деятельность пути с ВОРобъем против населения России почему-то не замечается пернатым прокурором и главнымследаком ,а госдура не инициирует импичмент...

alexander25101977 21 марта 2018 | 21:46

vtodorol: госдуре не до того, она занимается прощупыванием молодых журналисточек, к тому же... путя и воробей - это свои люди, а путя ещё и царь. Пернатый прокурор естественно будет защищать свой биовид. Хотя чайка воробью не товарищ.

prutkov100 21 марта 2018 | 21:59

vtodorol: Один из птенцов чайки , вообще является хозяином всех свалок и имеет навар на этом . И кто будет расследовать ?

pushok1971 21 марта 2018 | 21:59

vtodorol: Десятки миллионов голосовали за актёров, которые заменяют того, кого больше нет с 2004 года...
Впрочем, им всё равно!

sadda 21 марта 2018 | 21:44

Срочно !!! Всех участников митинга в поддержку Путина в Лужниках незамедлительно отправить на ликвидацию помойки в Подмосковный Волоколамск. "Мы сделаем это, да?" / Из обращения Путина на стадионе /

nikmart001 21 марта 2018 | 21:47

Всем хорош капитализм, только мусор от него девать некуда, во всех странах это большая проблема. И сжигают его, и закапывают, и перерабатывают, а его все больше!

tks 21 марта 2018 | 21:50

nikmart001: При социализме его ещё больше. Особенно мусоров.

alexander25101977 21 марта 2018 | 21:52

nikmart001: А при социализме люди не так много срут, ибо дефицит.

duch_nec 21 марта 2018 | 22:08

nikmart001: Мусор большая проблема в слаборазвитых странах.
В развитых - его перерабатывают с выгодой.
В слаборазвитых странах его сваливают в кучи и травят окружающую среду.
И население заодно.

tks 21 марта 2018 | 21:48

Путистов - на свалку!
Мусор - из Кремля!!

alexander25101977 21 марта 2018 | 21:55

Его станут выбрасывать прямо на Красной Площади. Пусть собянин с Путиным задохнутся на кер, чОрт их дери. А то развели, панимашь, помойки по всей стране. Мусор-то надо перерабатывать. А органические отходы горючие, их можно в качестве горючего использовать... например, в кинжалах, всю Флориду снесёт к ебени маме.

vladimir_na_echo 21 марта 2018 | 22:11

Ну эхо тут же... как же иначе. Не, кончно же надо показывать обе стороны медали. Это правильно. Только вот эхо не для этого всё это делает.
У машины времени песня есть старая, там такие слова (не точно): "...
а журналисты, как стая паршивых собак..."

zemljanka 21 марта 2018 | 22:31

А че не рассказывают, как Гаврилова били?
Завтра, завтра - не сегодня, так лентяи гоаорят (перевод немецкоц пословицы).
Нет, бец "умыаальников начальника и мочалок командира" - не обойтись...
А он, бедолага, от трампушки поздравления дождался, и бац - мусор.

(комментарий скрыт)

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