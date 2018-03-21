Мусор на полигон Ядрово у Волоколамска перестанут завозить с пятницы...

Там начнутся работы по дегазации, -передает РИА Новости со ссылкой на подмосковную администрацию. Жители Волоколамска давно уже требуют закрыть свалку. Сегодня сразу несколько десятков детей обратились к врачам с жалобами на недомогание. По словам горожан, это связано с очередным выбросом свалочного газа на полигоне.

Уже несколько часов у здания Центральной районной больницы проходит стихийный митинг. Туда приезжал глава Московской области Андрей Воробьев. Некоторые участники митинга встретили его свистом и криками «В отставку!».