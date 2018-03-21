Французские полицейские завершили допрос бывшего президента республики Николя Саркози
Как утверждает телеканал ВFM cсейчас политик освобожден из-под стражи. По сведениям журналистов, допрос длился 25 часов. Саркози проходит по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году. Следствие считает, что политик получил 50 миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Комментарии17
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kottigr1 21 марта 2018 | 21:31
Таскают путинских корешей по ментовкам.. Скажи мне кто твой друг и ...
patrik04 21 марта 2018 | 21:39
Французские полицейские завершили допрос бывшего президента республики Николя Саркози. По сведениям журналистов, допрос длился 25 часов...
Николя показал ожоги от электрошокеров, попросил убежище в Финляндии?
johio 21 марта 2018 | 22:19
patrik04: Эти мрази французские мордуют наших Патсанов. А этот макрон додик какой-то. Такой внешний вид не может вызывать уважение. К тому же на собственной бабушке женат, да и Путина нашего не очень -то жалует. Одним словом французская обезьяна
boseal 21 марта 2018 | 21:51
kottigr1: Саркози друг Путина и Марин Ле Пен друг Путина - получается оба французских политика так же дружат? Вы конечно извините, многоуважаемый собеседник, но по моему у Вас в голове сущий кавардак.
kottigr1 21 марта 2018 | 21:53
boseal: Марин Ле Пен никогда не был другом(подругой) Путина..
boseal 21 марта 2018 | 22:01
kottigr1: Вы наверно забыли предвыборную гонку перед крайними выборами во Франции, - "Лидера правых на родине обвиняют в тесных связях с Россией. Во Франции и других странах опасаются, что победа выгодного Москве кандидата поможет Кремлю посеять инакомыслие на Западе. Оппонент Ле Пен по второму туру выборов, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон в ходе последнего раунда дебатов напрямую упрекнул свою соперницу в том, что она "подвергается диктату Путина". Что это, если не дружба? Неужели вражда???
kottigr1 21 марта 2018 | 22:04
boseal: Путин спонсирует, дает убежище, дает проводить съезды в РФ всем ультра-националистам, нацистам и фашистам всего мира.. Вы думаете, что со всеми ими он дружит ?
boseal 21 марта 2018 | 22:08
kottigr1: всем ультра-националистам, нацистам и фашистам всего мира /// Я понял Вашу точку зрения, но позвольте тогда спросить в чем же именно заключалась дружба между Путиным и Саркози? Вот Каддафи например денег Саркози давал на выборы в президенты, а Путин что именно делал по "дружбе"?
kottigr1 21 марта 2018 | 22:14
boseal: Сам же Путин и говорил, что с Саркози их связывает дружба.. Они кстати и общаются друг с другом на "Ты".. Они часто проводили встречи в неформальном формате.
boseal 21 марта 2018 | 22:21
kottigr1: А про всех остальных коллег президентов он говорил другое? Слова Путина про дружбу в данном случае не более чем дипломатический протокол, и Вы это понимаете не хуже меня. Я спрашивал Вас про дружественные услуги, которые Путин оказывал Саркози, ибо "дружба" в большой политике подтверждается конкретными делами.
kottigr1 21 марта 2018 | 22:08
boseal: Кстати Путин с Марин Ле Пен встречались только один раз в жизни... До 2017-го года, до этой единственной встречи в Кремле, они вообще даже знакомы не были..
boseal 21 марта 2018 | 22:13
kottigr1: они вообще даже знакомы не были /// А откуда Вы знаете, что они не общались по "крайне секретной" телефонной линии Кремля? Дружить можно и не встречаясь лично.
kottigr1 21 марта 2018 | 22:32
boseal: Вы наверное с Путиным "на короткой ноге" и он Вам рассказывает по приятельски о своих друзьях ?
boseal 21 марта 2018 | 22:38
kottigr1: Слава богу, я лишен такой радости, но я не лишен возможности наблюдать, оценивать и делать объективные выводы, чего, собственно, и Вам желаю!
kottigr1 21 марта 2018 | 22:43
boseal: Если подходить с оценками по Вашим критериям, то и Вы - лучший друг Путина.
Ведь главное требование - "Дружить можно и не встречаясь лично."
hz6691 21 марта 2018 | 21:35
Никакой стабильности.
mamiluk 21 марта 2018 | 21:55
Интересно...а где теперь французские "Мистрали",которыми кремлевский диктатор хотел завоевать прибрежные страны?...не по теме...но интересно...