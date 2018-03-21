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21:29, 21 марта 2018

Французские полицейские завершили допрос бывшего президента республики Николя Саркози

Как утверждает телеканал ВFM cсейчас политик освобожден из-под стражи. По сведениям журналистов, допрос длился 25 часов. Саркози проходит по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году. Следствие считает, что политик получил 50 миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Комментарии

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kottigr1 21 марта 2018 | 21:31

Таскают путинских корешей по ментовкам.. Скажи мне кто твой друг и ...

patrik04 21 марта 2018 | 21:39

Французские полицейские завершили допрос бывшего президента республики Николя Саркози. По сведениям журналистов, допрос длился 25 часов...

Николя показал ожоги от электрошокеров, попросил убежище в Финляндии?

johio 21 марта 2018 | 22:19

patrik04: Эти мрази французские мордуют наших Патсанов. А этот макрон додик какой-то. Такой внешний вид не может вызывать уважение. К тому же на собственной бабушке женат, да и Путина нашего не очень -то жалует. Одним словом французская обезьяна

boseal 21 марта 2018 | 21:51

kottigr1: Саркози друг Путина и Марин Ле Пен друг Путина - получается оба французских политика так же дружат? Вы конечно извините, многоуважаемый собеседник, но по моему у Вас в голове сущий кавардак.

kottigr1 21 марта 2018 | 21:53

boseal: Марин Ле Пен никогда не был другом(подругой) Путина..

boseal 21 марта 2018 | 22:01

kottigr1: Вы наверно забыли предвыборную гонку перед крайними выборами во Франции, - "Лидера правых на родине обвиняют в тесных связях с Россией. Во Франции и других странах опасаются, что победа выгодного Москве кандидата поможет Кремлю посеять инакомыслие на Западе. Оппонент Ле Пен по второму туру выборов, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон в ходе последнего раунда дебатов напрямую упрекнул свою соперницу в том, что она "подвергается диктату Путина". Что это, если не дружба? Неужели вражда???

kottigr1 21 марта 2018 | 22:04

boseal: Путин спонсирует, дает убежище, дает проводить съезды в РФ всем ультра-националистам, нацистам и фашистам всего мира.. Вы думаете, что со всеми ими он дружит ?

boseal 21 марта 2018 | 22:08

kottigr1: всем ультра-националистам, нацистам и фашистам всего мира /// Я понял Вашу точку зрения, но позвольте тогда спросить в чем же именно заключалась дружба между Путиным и Саркози? Вот Каддафи например денег Саркози давал на выборы в президенты, а Путин что именно делал по "дружбе"?

kottigr1 21 марта 2018 | 22:14

boseal: Сам же Путин и говорил, что с Саркози их связывает дружба.. Они кстати и общаются друг с другом на "Ты".. Они часто проводили встречи в неформальном формате.

boseal 21 марта 2018 | 22:21

kottigr1: А про всех остальных коллег президентов он говорил другое? Слова Путина про дружбу в данном случае не более чем дипломатический протокол, и Вы это понимаете не хуже меня. Я спрашивал Вас про дружественные услуги, которые Путин оказывал Саркози, ибо "дружба" в большой политике подтверждается конкретными делами.

kottigr1 21 марта 2018 | 22:08

boseal: Кстати Путин с Марин Ле Пен встречались только один раз в жизни... До 2017-го года, до этой единственной встречи в Кремле, они вообще даже знакомы не были..

boseal 21 марта 2018 | 22:13

kottigr1: они вообще даже знакомы не были /// А откуда Вы знаете, что они не общались по "крайне секретной" телефонной линии Кремля? Дружить можно и не встречаясь лично.

kottigr1 21 марта 2018 | 22:32

boseal: Вы наверное с Путиным "на короткой ноге" и он Вам рассказывает по приятельски о своих друзьях ?

boseal 21 марта 2018 | 22:38

kottigr1: Слава богу, я лишен такой радости, но я не лишен возможности наблюдать, оценивать и делать объективные выводы, чего, собственно, и Вам желаю!

kottigr1 21 марта 2018 | 22:43

boseal: Если подходить с оценками по Вашим критериям, то и Вы - лучший друг Путина.
Ведь главное требование - "Дружить можно и не встречаясь лично."

hz6691 21 марта 2018 | 21:35

Никакой стабильности.

mamiluk 21 марта 2018 | 21:55

Интересно...а где теперь французские "Мистрали",которыми кремлевский диктатор хотел завоевать прибрежные страны?...не по теме...но интересно...

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