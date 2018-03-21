МИД РФ считает неприемлемым высказывания Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина

Российский МИД считает неприемлемым высказывания министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина. Джонсон согласился с одним из депутатов британского парламента, который провел сегодня параллель между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Фейсбуке, что Джонсон, по всей видимости, отравлен ядом ненависти, злобы, непрофессионализма и хамства. Глава британского МИДа согласился с тем, что Владимир Путин пытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – точно так, как же Адольф Гитлер стремился сделать с помощью Олимпиады.