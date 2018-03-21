МИД РФ считает неприемлемым высказывания Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина
Российский МИД считает неприемлемым высказывания министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина. Джонсон согласился с одним из депутатов британского парламента, который провел сегодня параллель между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Фейсбуке, что Джонсон, по всей видимости, отравлен ядом ненависти, злобы, непрофессионализма и хамства. Глава британского МИДа согласился с тем, что Владимир Путин пытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – точно так, как же Адольф Гитлер стремился сделать с помощью Олимпиады.
Комментарии61
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ly4_sveta 21 марта 2018 | 22:25
,,Пусть сколько угодно говорят о том, что наша
пропаганда - крикливая, грязная, скотская, что
она нарушает все приличия - плевать! В данном
случае все это не так уж важно. Важно, чтобы она
была эффективной и вела к успеху - вот и все!" -
Главный пропагандист Третьего Рейха.
,,Дух сопротивления уничтожен нами при помощи
радио", - говорил Гитлер. Народ прозвал радиоприемники
,,глоткой Геббельса". А у чекиста - при помощи
телевизора.
,,Дайте мне средства массовой информации, и я
из любого народа сделаю стадо свиней."
,,Когда я слышу слово ,,культура", я хватаюсь
за пистолет." Влипли российские...
bradis 21 марта 2018 | 22:28
Правда глаза колет.