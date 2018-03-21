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21:02, 21 марта 2018

В американской администрации назвали противозаконной утечку информации о советах Трампу не поздравлять Путина

В американской администрации назвали противозаконной утечку информации о советах президенту Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина. Представитель Белого дома пояснил, что нарушением являются сведения о брифингах, которые проводят для Дональда Трампа. Тот, кто обнародовал бумаги с таких встреч, может быть уволен, пояснил источник агентство Ассошиэйтед пресс. При этом остается неясным, читали ли Трамп эти заметки перед тем, как звонить Владимиру Путину.

Глава Белого дома, по сведениям журналистов, разозлился после утечки информацию о том, что его же советники рекомендовали не поздравлять Путина с переизбранием. Несмотря на это, накануне в телефонном разговоре Дональд Трамп Владимира Путина все-таки поздравил.

Комментарии

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nitsahon 21 марта 2018 | 21:06

на этот раз советники были правы...

shicotus_live 21 марта 2018 | 21:18

nБлин. Но у клоунада творится в БиДе)) Нет, я реально начинаю думать, что Трамп -наш)) такой дистрой в работе госорганов США может устроить только профессиональный разведчик)))

romashka__ 21 марта 2018 | 21:19

С чем поздравлять мошенника?

metlag 21 марта 2018 | 21:19

nitsahon: СОВЕТНИКИ ВСЕГДА ПРАВЫ.
бацка Лукашенко сказал, что советники у Трампа умные, 80% их ПРЕДКОВ из БЕЛОРУССИИ.

voenpes 21 марта 2018 | 21:10

Из серии - послушай жену и сделай наоборот. Дебилы...

komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 21:10

теперь и в СВР нет надобности. все секреты и прочие планы аэродрома можно узнать у первого встречного

captainobvious 21 марта 2018 | 21:18

о чем вы там говорите вообще, ребята?? у вас в БиДе сейчас полный бардак, никто ни за что не отвечает, все пересрались друг с другом, гонят друг на друга тонны компромата, от вас там утекает всё, что только можно, начиная с фекалий и заканчивая государственными секретами, и на фоне этого вы ещё делаете такие заявления? )))

duch_nec 21 марта 2018 | 21:49

captainobvious: При этом США остаются мощнейшей державой мира, экономика прет в гору, Россию гоняет по периметру.
Какую. чудесную конструкцию придумали отцы-основатели.
Разноглпсия только укрепляют США.
А в России единогласие как на кладбище и она тонет в дерьме.
Свалки травят все вокруг и население от дерьма задыхается.

ivan127_4 21 марта 2018 | 21:25

В американской администрации назвали противозаконной утечку информации о советах президенту Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина.
__________

А как же свобода? Свобода сми? Свобода слова?
Вся демократическая шелуха вмиг облетела.

duch_nec 21 марта 2018 | 21:52

ivan127_4: Ваня, почему как иван, так дурак?

zemljanka 21 марта 2018 | 21:27

Трамп - наше чмо.

yakhinr 21 марта 2018 | 21:27

Из серии: « у нас - и у них». Там могут только пальчиком погрозить, мол, уволим. У нас - тихо отравят, и скажут, что так и было, (а,раньше расстреливали). Там, человек-самое ценное в стране, у нас - человек дешевле грязи. Потому так и живем как обезьяны. В нищете, но с ядерной гранатой.

stebinmaku 21 марта 2018 | 21:29

Утечку, как и течку, не удержишь закона уздечкой..

duch_nec 21 марта 2018 | 21:54

stebinmaku: ты специалистка по течкам, подруга?
И часто они у тебя?
ты же старенькая уже.

eule 21 марта 2018 | 21:52

Ну, Трампушка, мы тебя назначили, ты и разбирайся со своим окружением.

alexander25101977 21 марта 2018 | 21:58

Блин, читаю: "В американской администрации назвали противозаконной утОчку"... Думаю, за Димона что ли взялись всерьез:))) А вот, оказывается, что.

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