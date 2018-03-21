В американской администрации назвали противозаконной утечку информации о советах Трампу не поздравлять Путина

В американской администрации назвали противозаконной утечку информации о советах президенту Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина. Представитель Белого дома пояснил, что нарушением являются сведения о брифингах, которые проводят для Дональда Трампа. Тот, кто обнародовал бумаги с таких встреч, может быть уволен, пояснил источник агентство Ассошиэйтед пресс. При этом остается неясным, читали ли Трамп эти заметки перед тем, как звонить Владимиру Путину.



Глава Белого дома, по сведениям журналистов, разозлился после утечки информацию о том, что его же советники рекомендовали не поздравлять Путина с переизбранием. Несмотря на это, накануне в телефонном разговоре Дональд Трамп Владимира Путина все-таки поздравил.