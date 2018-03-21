Жители Волоколамска пытаются этим вечером перекрыть въезд мусоровозам на полигон Ядрово

Сегодня днем у здания Центральной больницы прошел стихийный митинг. В больницу привозили детей, которые жаловались на недомогания – головокружение и тошноту. Жители связывают это с очередным выбросом газа на мусорном полигоне. По словам медиков, за помощью к ним обратились почти 70 человек. Также к собравшимся приезжали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов. Воробьева встретили свистом и криками «В отставку!», Гаврилова, по словам очевидцев, несколько раз ударили. Сообщалось также, что к протестующим приехал ОМОН, но о каких-либо задержаниях не говорится.

Причиной плохого самочувствия детей в Волоколамске не является свалка «Ядрово». Об этом телеканалу «360°» рассказал глава министерства здравоохранения региона Дмитрий Марков.

С жалобами на плохое самочувствие в Центральную больницу Волоколамска сегодня обратились более 50 человек, большинство из них дети.