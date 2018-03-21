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21:01, 21 марта 2018

Жители Волоколамска пытаются этим вечером перекрыть въезд мусоровозам на полигон Ядрово

Сегодня днем у здания Центральной больницы прошел стихийный митинг. В больницу привозили детей, которые жаловались на недомогания – головокружение и тошноту. Жители связывают это с очередным выбросом газа на мусорном полигоне. По словам медиков, за помощью к ним обратились почти 70 человек. Также к собравшимся приезжали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов. Воробьева встретили свистом и криками «В отставку!», Гаврилова, по словам очевидцев, несколько раз ударили. Сообщалось также, что к протестующим приехал ОМОН, но о каких-либо задержаниях не говорится.

Причиной плохого самочувствия детей в Волоколамске не является свалка «Ядрово». Об этом телеканалу «360°» рассказал глава министерства здравоохранения региона Дмитрий Марков.

С жалобами на плохое самочувствие в Центральную больницу Волоколамска сегодня обратились более 50 человек, большинство из них дети.

Комментарии

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semia 21 марта 2018 | 21:07

Воробьев стоит перед людьми из Волоколамска руки в карманах.А перед Путиным по струнке. так вот чиновник должен перед народом стоять по струнке,тогда Будет порядок.Забыли народные слуги свое место

(комментарий скрыт)

morganafata 21 марта 2018 | 21:16

semia: А за кого интересно они голосовали?

kochar 21 марта 2018 | 22:04

morganafata: Ясно дело за кого, но сделай сегодня голосование и опять будут те же результаты.
Бояре плохие.

alo0000 21 марта 2018 | 21:22

semia: Он же миллиардер. А вокруг народ, о котором он думает денно и нощно, как Макаревич.

akademik_ugarov_56 21 марта 2018 | 21:26

От Президента скрывают произвол на местах.
Необходимо заливать коллективные обращения к Владимиру Путину на Ютуб!

mcf 21 марта 2018 | 21:34

akademik_ugarov_56: уже залили. Как толпа полицейских закрывала Воробьева во время его побега от собственных избирателей. Это первый звоночек еще одному свежеизбранному, от народной любви не скрыться, у Каддаффи потом спросит.

tks 21 марта 2018 | 22:00

akademik_ugarov_56: Воблоглазый ваш в курсах. Это всё его система, угарыч.

alexander25101977 21 марта 2018 | 21:22

Так. А разрешение на митинг они спрашивали? Нет? Какое безобразие! Несанкционированный митинг! Да ещё и с требованием отставки назначенца. Они что, ставленнику царскому не верЮт? Подлые, вероломные холопы! Ведь ещё позавчера плясали в кокошниках по поводу переизбрания царя на новый срок ,а сегодня жуе митингуют против каких-то свалок и отходов. Зажмите нос и живите. Ещё 6 лет, как минимум.

vtodorol 21 марта 2018 | 21:23

Этот министр считает свалку благом , формирующем у детей стойкость к тяготам возможной войны с мировым империализмом.Дети вот-вот запоют в больнице: "дядя Вова,мы с тобой "...

tks 21 марта 2018 | 21:28

Путистов - НА СВАЛКУ!!

tks 21 марта 2018 | 21:58

tks:
Мусор - из Кремля!!

vladimir_na_echo 21 марта 2018 | 21:36

Эхо естественно тут же.
Пу отравил? Лично пёрнул?

dromi 21 марта 2018 | 21:46

vladimir_na_echo: vladimir_na_echo: не-Пу не какает...это Трамп наверное...

vmatuhin 21 марта 2018 | 22:04

// Причиной плохого самочувствия детей в Волоколамске не является свалка «Ядрово». Об этом телеканалу «360°» рассказал глава министерства здравоохранения региона Дмитрий Марков. //
Он, наверное рассказ Зощенко "Кошка и люди" перечитал.

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