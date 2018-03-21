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21:01, 21 марта 2018

Холдинг РБК отзывает из Госдумы всех своих журналистов

Это сделано в знак несогласия с решением Комиссии по этике, которая не нашла подтверждений сексуальных домогательств к журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого. По словам руководителя Объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой, члены Комиссии по сути признали нормой возможность такого поведения. Комиссия по этике сегодня разбирала жалобы нескольких журналисток, которые обвинили Слуцкого в приставаниях.

Комментарии

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nikitin43 21 марта 2018 | 21:03

дума проявила закон о круговой поруке , это же закон ОПГ.

gordy 21 марта 2018 | 21:06

Зачем ходить в пещеру к Циклопам?

shicotus_live 21 марта 2018 | 21:15

Вот никак не пойму. Журналисты так активно взялись за эту тему, и значит одно из двух.
1) Это целенаправленная акция. чтобы завалить Слуцкого
2) Есть что то. что не рассказывают широкой публике.

savushkinskiy_troll 21 марта 2018 | 21:20

теперь дума помрёт без журналистов рбк, которые на думу льют помои

kottigr1 21 марта 2018 | 21:27

savushkinskiy_troll: Так самое интересное в том, что РБК принадлежит путинцам...

nikitin43 21 марта 2018 | 21:07

nikitin43: интересен состав госдумы в которой до 90 % отставные , резервные силовики - мусора , чекисты , выходцев из МО много меньше - законники короче .предлагали при ельцине принять закон запрет для депутатов из этой отставной сволочи , ну вот и получили сапоги вонючие .

piter_ug 21 марта 2018 | 21:06

Вот это правильно!
Но для надлежащего эффекта необходима солидарность журналистского сообщества.
К холуям-борзописцам это не относится.

alexander25101977 21 марта 2018 | 21:06

Ну и правильно. Пущай они там друга друга щупают или своих страшных баб типа яровой. А впрочем, у них там и няшки есть - например, поклонская. Пусть её домогаются. Нечего там молоденьким журналисточкам карьеру начинать, в этом гнезде разврата, лжи и холуйства.

mkazach 21 марта 2018 | 21:09

Ну, и что теперь сделает Венидиктов?
Присоединится?
Тест, однако...

blindpew_33 21 марта 2018 | 21:21

mkazach: кстати, да, очень интересно. Как поступит этот мастер проскакивания между струйками?
"Будем наблюдать" (С)

canary 21 марта 2018 | 21:11

ещё одно позорное решение народных избранников(так называемых). РБК-молодцы.

kryymsdik 21 марта 2018 | 21:13

или посылать туда огромных страшных амбалов-журналистов

dimavosko 21 марта 2018 | 21:14

Правильно.
Пусть туда Скобейда ходит.

ulagai 21 марта 2018 | 21:21

Нельзя ходить в это гнездо извращенцев всех мастей.Пусть они,как нибудь, сами.

abidas 21 марта 2018 | 21:24

Интересно, поддержит кто нибудь ещё РБК
или остальные верноподданически просто утрутся рукавом ?

ivanov_iv_iv 21 марта 2018 | 21:24

Решение достойно УВАЖЕНИЯ!

sasass 21 марта 2018 | 21:25

Комиссия признала , что Дума это бардель высшего пошиба и журналистам там делать нечего...

klar_01 21 марта 2018 | 22:16

sasass: Ну какого "высшего пошиба" с таким-то контингентом!

koshkaedu 21 марта 2018 | 21:36

Мой Эрдель-Терьер полтора года домогался Жучки, но спустя семь лет она рассказала
об этом журналистам Нью Йирк Таймс. Я его отправил в приют для перевоспитания.

Чем мой Терьер хуже Слуцкого?

futbolist73 21 марта 2018 | 21:54

Вот так и нужно журналистам отвечать на преступление тех самых членов опг, под названием "гос.дума". Следующий шаг, скорее всего, возможно, что население, будучи солидарным с честными журналистами, проявят гражданское неповиновение ко всем законам штампующимся в стенах той самой "гос.думы". Как считаете станет хуже жить в стране или по-лучше, чем сейчас? Очень интересно бы узнать.

zanuder 21 марта 2018 | 21:58

Ну, правильно, так и надо, и давно надо было.

kochar 21 марта 2018 | 22:06

Позорище.
Я представляю если такая маразматическая тема была поднята в парламенте Чечни.Он минимум оттуда бы вышел девочкой.

ladyirina 21 марта 2018 | 22:08

Больше всего поражает, когда Слуцкого защищают мужчины. У многих из них в семье есть женщины, которых эти мужчины очень любят - сёстры, жёны, дочери, внучки. Эти мужчины даже не подозревают, сколько страданий и унижений причиняют им эти подлые и поганые Слуцкие в переполненном общественном транспорте. Особенно страдают от них молодые беззащитные девочки. Этим девочкам никогда даже не приходит в голову рассказать дома о своих унижениях и страданиях своему папе, дедушке или взрослому брату. Бедным девчонкам некому пожаловаться. В России это не принято - страна варварская, отсталая. Противно, когда Слуцкого защищают и здесь, на Эхе.

alexander25101977 21 марта 2018 | 22:29

ladyirina: подлые и поганые Слуцкие в переполненном общественном транспорте не ездят. Они предпочитают причинять страдания и унижения прямо на рабочем месте.

ladyirina 21 марта 2018 | 22:39

alexander25101977: В России слуцкие - везде!

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