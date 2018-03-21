Холдинг РБК отзывает из Госдумы всех своих журналистов

Это сделано в знак несогласия с решением Комиссии по этике, которая не нашла подтверждений сексуальных домогательств к журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого. По словам руководителя Объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой, члены Комиссии по сути признали нормой возможность такого поведения. Комиссия по этике сегодня разбирала жалобы нескольких журналисток, которые обвинили Слуцкого в приставаниях.